Carney minimiza amenazas arancelarias de Trump previo a negociaciones comerciales

El primer ministro canadiense Mark Carney durante un acto oficial en un supermercado de Ottawa el lunes 26 de enero de 2026. (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP) AP

Carney señaló que este año están entrando en una revisión del acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y expresó que espera una “revisión robusta”.

“El presidente es un negociador fuerte, y algunos de estos comentarios y posicionamientos deben ser vistos en el contexto más amplio de eso”, afirmó Carney.

El pasado fin de semana, Trump amenazó con imponer un arancel del 100% a las importaciones canadienses, si el país seguía adelante con un acuerdo comercial con China, algo que Carney dijo que Canadá no tiene interés en hacer.

Carney ha manifestado que su reciente acuerdo con China simplemente reduce los aranceles en algunos sectores que recientemente fueron afectados con más impuestos.

En 2024, Canadá imitó a Estados Unidos al imponer un arancel del 100% a los vehículos eléctricos de Beijing y un 25% al acero y aluminio. China respondió con impuestos del 100% al aceite y harina de canola canadienses y del 25% a la carne de cerdo y mariscos.

Rompiendo con Estados Unidos este mes durante una visita a Beijing, Carney redujo su arancel del 100% a los autos eléctricos chinos a cambio de aranceles más bajos en esos productos canadienses.

“La nueva asociación estratégica de la semana pasada con China pondrá a disposición decenas de miles de vehículos eléctricos asequibles en Canadá”, dijo Carney el lunes.

Carney ha dicho que habría un límite anual inicial de 49.000 unidades en las exportaciones de vehículos eléctricos chinos que ingresan a Canadá a una tasa arancelaria del 6,1%, creciendo a aproximadamente 70.000 en cinco años.

También ha mencionado que el límite inicial en las importaciones de vehículos eléctricos chinos era de aproximadamente el 3% de los 1,8 millones de unidades vendidas anualmente en Canadá y que, a cambio, se espera que China comience a invertir en la industria automotriz canadiense dentro de tres años.

La amenaza arancelaria de Trump se produjo en medio de una guerra de palabras en escalada con Carney, mientras el impulso del presidente republicano para adquirir Groenlandia tensaba la alianza de la OTAN.

Carney ha emergido como portavoz de un movimiento para que los países encuentren formas de unirse y contrarrestar al Estados Unidos de Trump. Hablando en el foro de Davos, Suiza, antes que Trump, Carney dijo: “Las potencias medianas deben actuar juntas porque si no estás en la mesa, estás en el menú”. El primer ministro recibió elogios y atención generalizados por sus comentarios, eclipsando a Trump en el Foro Económico Mundial.

Además de su impulso para apoderarse de Groenlandia, Trump ha dicho que Canadá debería ser el estado 51 de Estados Unidos. La semana pasada, publicó una imagen alterada en las redes sociales mostrando un mapa de Estados Unidos que incluía a Canadá, Venezuela, Groenlandia y Cuba como parte de su territorio.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP