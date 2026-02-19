americateve

Carnaval, Miércoles de Ceniza y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Las fiestas callejeras se multiplicaron durante la celebración del Carnaval en Bolivia, Brasil, Venezuela y otras partes de la región.

Participantes en un concurso de belleza posan para fotos durante la celebración del Carnaval, en el vecindario de Petare, en Caracas, Venezuela, el 16 de febrero de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)
Participantes en un concurso de belleza posan para fotos durante la celebración del Carnaval, en el vecindario de Petare, en Caracas, Venezuela, el 16 de febrero de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

Los feligreses acudieron a las iglesias para ser ungidos con ceniza el Miércoles de Ceniza en la Ciudad de México.

Montserrat Fuentes se paró en la cuadra donde trabaja desde hace 20 años mientras los preparativos para la Copa del Mundo de la FIFA en México afectan al sustento de trabajadoras sexuales como ella.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 13 y el 19 de febrero de 2026.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por el editor de fotografía de The Associated Press Jon Orbach en la Ciudad de México.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

FUENTE: AP

