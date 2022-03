El pelotero de Industriales Carlos Tabares decide quedarse a vivir en Miami según varias fuentes

Tabares, que había visitado en varias ocasiones Estados Unidos, aseguró a la revista Play off Magazine en marzo de 2021 que tuvo varias propuestas para jugar en Grandes Ligas, pero “pensó mucho en su familia”.

Sobre las propuestas que recibió asegura que tuvo una de “los Rojos de Cincinnati por el año 98 cuando hicimos una gira por Venezuela, de cinco millones. Después de los Chicago Cubs, de 8. En Panamá, en 2003, también”.

“Me negué en ese momento porque era una gente muy familiar. Tampoco quería abandonar mi país, porque no hay mejor país que el mío para vivir. Quería estar al lado de mis padres. Se me acercó mucho en aquel momento Joe Cuba. Me dijo que tenía las puertas abiertas en Grandes Ligas si algún día te decides. Él respetó mi decisión. Me hubiera gustado jugar ahí, pero pensé mucho en la familia. No me arrepiento de haberme quedado con mi familia”, dijo meses antes de llegar a Estados Unidos, donde hoy estaría esperando la residencia.

Fuente: cubanet.org