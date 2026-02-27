americateve

Carlos Espí desata el júbilo del Levante con par de goles tardíos y un 2-0 vital ante Alavés

VITORIA-GASTEIZ, España (AP) — Carlos Espí anotó dos veces en los minutos finales para darle al Levante una victoria por 2-0 sobre el Alavés el viernes y tres puntos vitales en su lucha por evitar el descenso de La Liga.

Espí, quien se formó en las categorías juveniles del club valenciano, solo había marcado una vez en toda la temporada, pero triplicó su cuenta con un fulminante cierre ante un Alavés que jugó la última media hora con 10 hombres después de que Víctor Parada fuera expulsado.

El disparo desviado de Espí a los 88 minutos puso al Levante por delante y luego desató escenas de júbilo con casi el último toque del partido, cuando su definición segura culminó un contraataque.

"Esta ha sido una de mis mejores noches. Es increíble", reconoció Espí, de 20 años, a la cadena DAZN.

El resultado puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas para el equipo local. Se mantuvo penúltimo en La Liga, pero recortó a cuatro puntos la distancia con Elche, que marcha 17mo en la tabla, en zona de salvación.

El Alavés era 14to, pero con solo tres puntos de margen sobre la zona de descenso.

