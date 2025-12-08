americateve

Carlos Alcaraz y otras estrellas del tenis participan en evento de exhibición en el loanDepot Park

MIAMI (AP) — Carlos Alcaraz quería jugar frente a una multitud enérgica en el el torneo de exhibición de Miami.

Joao Fonseca, izquierda, Amanda Anisimova, segunda desde la izquierda, Jessica Pegula, segunda desde la derecha, y Carlos Alcaraz, derecha, posan en la red previo a su partido de dobles mixtos durante un torneo de exhibición en Miami, para inaugurar el estadio de los Marlins de Miami, el lunes 8 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)
El jugador de tenis número uno del mundo cumplió su deseo, recibió una ovación cuando pisó la cancha y escuchó vítores eléctricos durante un evento de exhibición el lunes por la noche en el loanDepot Park, el hogar de los Marlins de Miami del Béisbol de Grandes Ligas.

Fue un evento único —la primera vez que se juega tenis en el loanDepot Park— y también contó con la participación del destacado brasileño en ascenso João Fonseca y las estrellas femeninas Amanda Anisimova y Jessica Pegula.

Alcaraz derrotó al clasificado número 24 Fonseca 7-5, 2-6, 10-8 en un emocionante partido de individuales, en el primer enfrentamiento entre ellos. Anisimova superó a Pegula 6-2, 7-5 más temprano en la noche. Alcaraz y Pegula también vencieron a Anisimova y Fonseca en un desempate de dobles mixtos a diez puntos.

“Solo espero que la gente se entretenga viéndonos jugar. Creo que es inusual vernos jugar en este tipo de estadios y cancha. Estoy realmente emocionado de jugar aquí con João. Estoy emocionado de ver cómo va a responder la gente”, afirmó Alcaraz antes del partido.

El joven de 22 años Alcaraz recientemente concluyó la temporada 2025, en lo más alto del ranking de la ATP al final del año, con el mayor número de victorias en partidos del tour, 71, y ocho trofeos, además de un par de títulos de Grand Slam que elevaron el total en su carrera a seis.

El español ha estado ocupado durante la temporada de exhibición, que también incluyó un evento en Newark, Nueva Jersey, el domingo, en el que Alcaraz jugó un partido de individuales contra el dos veces semifinalista del Abierto de Estados Unidos, Frances Tiafoe.

“Me estoy divirtiendo mucho. Recibiendo la energía de la gente, jugando en algunos lugares a los que no estamos acostumbrados. Es emocionante. Ha sido genial hasta ahora, y lo estoy disfrutando mucho”, expresó Alcaraz.

La multitud del lunes incluyó a las estrellas del Inter Miami Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes se convirtieron en campeones de la MLS hace solo un par de días en el último partido de sus condecoradas carreras.

Anisimova, finalista del Abierto de Estados Unidos y Wimbledon este año, y Pegula, quien llegó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, ambas señalaron que la exhibición del lunes fue una gran manera de prepararse para la próxima temporada en un nuevo entorno.

“Creo que nos encanta jugar al tenis y nos encanta competir. Poder cambiar un poco cómo se ve eso, donde no es algo que hacemos el 95% del año, siempre es muy agradable y refrescante para nosotros. Creo que es genial para el deporte. Le da un aspecto diferente para los fanáticos, para todos los involucrados. Para los jugadores, nos mantiene renovados y nos recuerda por qué estamos jugando”, comentó Pegula.

