Carlos Alcaraz planea un tatuaje de canguro para recordar su victoria en el Abierto de Australia

El español Carlos Alcaraz posa con el trofeo de campeón del Abierto de Australia, la mañana posterior a su victoria sobre el serbio, Novak Djokovic, en la final del Abierto de Australia, el lunes 2 de febrero de 2026, en Melbourne, Australia, el lunes 2 de febrero de 2026. (AP Foto/Dita Alangkara) AP

Sería un recuerdo duradero de su victoria sobre Novak Djokovic en la final masculina del Abierto de Australia el domingo, lo que lo convirtió en el jugador masculino más joven, con 22 años, en completar un Grand Slam de carrera.

“Ya sé que va a ser un canguro. Solo que no sé el lugar”, dijo Alcaraz. “Estoy pensando en la pierna, pero no sé en cuál pantorrilla, si será la derecha o la izquierda”.

Alcaraz posó para los fotógrafos el lunes con el ornamentado trofeo del Abierto de Australia, luciendo casualmente elegante de negro, con mocasines y sin calcetines. La sesión de fotos tuvo lugar en el Royal Exhibition Building entre jardines en el centro de Melbourne.

La ganadora del torneo individual femenino, Elena Rybakina, fue fotografiada con su trofeo el sábado a orillas del río Yarra, que atraviesa Melbourne.

Según informes de los medios australianos, Alcaraz pasó la noche después de su victoria con su familia en su suite de hotel, pidiendo pizza, cerveza y champán.

En una publicación en redes sociales para sus seguidores durante la sesión de fotos, Alcaraz expresó: “Todavía no puedo creer que lo logré.

“Un sueño hecho realidad para mí, un Grand Slam de carrera. Estoy disfrutando este momento increíble. No puedo olvidar el apoyo y el amor que he recibido”.

Después de completar un 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 sobre Djokovic, un campeón del Abierto de Australia en diez ocasiones, Alcaraz admitió: “Odio perder”.

Explicó su mentalidad en el momento de la victoria.

“Antes del último punto... muchas cosas vinieron a mi mente, para ser honesto”, dijo Alcaraz. “Estaba realmente nervioso, casi temblaba. Así que una vez que vi la pelota salir, pensé ‘bien, lo logré’.

“Fue una gran sensación, pensando en mi familia y en mi equipo también”.

Persiguiendo la culminación

Ahora ha puesto su mira en ganar todos los premios importantes en el tenis: tres títulos de Masters 1000 que se le han escapado, un campeonato de fin de temporada y una Copa Davis con España. Ha ganado seis de las nueve coronas de Masters 1000, pero aún no ha ganado el Abierto de Canadá, Shanghái y el Masters de París.

“Odio perder, así que esa es mi motivación. Intentar perder lo menos posible”, dijo Alcaraz. “Sí, hay algunos torneos que realmente quería ganar al menos una vez. Algunos Masters 1000 que realmente quería completar todos los Masters 1000, tratando de ganar cada uno al menos una vez.

“Obviamente, las Finales ATP y la Copa Davis son un objetivo también. Realmente quería lograr eso para mi país, para España. Establecí algunos otros objetivos para la temporada y trataré de estar listo para, o intentar alcanzar esos objetivos”.

Uniéndose a los grandes

Alcaraz se unió a Don Budge, Fred Perry, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal y Djokovic como solo el noveno hombre en ganar los cuatro Grand Slams. Era más joven que Budge por 91 días y considerablemente más joven que Nadal, que tenía 24 años y tres meses, Federer casi 28 y Djokovic 29.

“Voy a decir que el tenis es realmente hermoso, pero la parte mala del tenis es que tenemos torneos semana tras semana tras semana y a veces no te das cuenta de lo que has estado haciendo últimamente”, dijo. “Porque una vez que terminas un torneo, tienes que estar preparado y tu mente está en ir al siguiente torneo.

“Lo que he aprendido este año es a apreciar y disfrutar cada segundo del momento que estás viviendo. No solo levantando los trofeos, sino jugando torneos, jugando tenis, obteniendo victorias, obteniendo derrotas. Sea lo que sea, solo disfruta y aprecia la vida que estás viviendo”.

Aunque Alcaraz ha reconocido al Djokovic de 38 años como una inspiración, no está seguro de si será tan duradero.

“Sabes, veamos cuánto tiempo estaré jugando. Ojalá esté en tan buena forma a los 38, compitiendo y desafiando a los jugadores jóvenes, y jugando finales de grand slams”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP