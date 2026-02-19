americateve

Carlos Alcaraz alcanza las semifinales en Doha pero Jannik Sinner se desinfla ante Mensik

DOHA, Qatar (AP) — No habrá una final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en Doha.

Carlos Alcaraz devuelve ante Tommy Paul en la cuarta ronda del Abierto de Australia, el domingo 25 de enero de 2026, en Melbourne. (AP Foto/Dar Yasin)
Carlos Alcaraz devuelve ante Tommy Paul en la cuarta ronda del Abierto de Australia, el domingo 25 de enero de 2026, en Melbourne. (AP Foto/Dar Yasin) AP

Alcaraz prolongó su marcha invicta en el comienzo de la temporada tras gestar una remontada para doblegar el jueves por 6-7 (3), 6-4, 6-3 a Karen Khachanov e instalarse en las semifinales del Abierto de Qatar. Pero Jannik Sinner, su máximo rival, sufrió una inesperada derrota por 7-6 (3) 2-6 6-3 frente a Jakub Mensik.

“Fue un partido muy ajustado y duro”, admitió Alcaraz tras completar un trámite de 2 horas y 26 minutos para someter a Khachanov, campeón del torneo en 2024.

“En el primer set tuve varias oportunidades de quiebre y no pude convertirlas”, añadió el número uno del mundo. “Pero sabía que iba a tener opciones y las aproveché en el segundo set. Estoy muy orgulloso por el esfuerzo”.

Alcaraz quedó 10-0 en los albores de la temporada, una que comenzó con una histórica consagración en el Abierto de Australia. Con 22 años de edad, el astro español emergió del Melbourne Park como el hombre más joven en completar el Grand Slam en la carrera.

Se palpitaba otra final entre las dos grandes figuras del tenis masculino, pero Sinner —el número dos del ranking y dueño de cuatro títulos de Grand Slam— trastabilló en el último acto de la jornada. Mensik, un checo de 20 años, se impuso 7-6 (3), 2-6, 6-3.

Sinner cometió errores inusuales y Mensik apiló 28 golpes ganadores para superar al italiano de 24 años que sufrió apenas su segunda derrota antes de la ronda de semifinales en la gira desde junio.

“Para ser sincero, no lo sé”, respondió Mensik sobre cómo logró asegurar su triunfo. “Sé de la calidad de Jannik. Un gran tipo, un gran campeón. Lo que ha hecho en su joven carrera es impresionante, así que sabía que iba a ser difícil. Pero incluso con esa idea, llegué al partido para ganarlo, con una mentalidad ganadora”.

Alcaraz se las verá ahora con el campeón defensor Andrey Rublev. El ruso dio cuenta 6-3, 7-6 (2) del griego Stefanos Tsitsipas.

En la otra semifinal, Mensik enfrentará a Arthur Fils, victorioso 6-3, 6-3 sobre el checo Jiri Lehecka.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

