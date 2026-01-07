Caribes y Bravos ganan en el regreso a la actividad en béisbol venezolano

Los Caribes de Anzoátegui se impusieron 8-3 a los Navegantes del Magallanes, que ahora han perdido sus dos primeros compromisos en la postemporada. Leonel Valera bateó de 3-1 con tres carreras producidas, mientras que Diego Infante se fue de 3-1 con dos empujadas.

En Porlamar, Alexi Amarista conectó un triple remolcador de dos carreras y Wilson García añadió un sencillo productor de una más en la victoria de los Bravos de Margarita por 3-1 sobre las Águilas del Zulia.

En la ronda de todos contra todos, que define a los finalistas tras 16 encuentros, lideran los Cardenales de Lara y Bravos con marca de 1-0, seguidos por Caribes (1-1), Águilas (1-1) y Navegantes (0-2).

La pesadilla de los Gigantes del Cibao se extendió este miércoles, cuando los Leones del Escogido los derrotaron por 5-0 en la novena jornada del Round Robin semifinal de la Liga Dominicana de Béisbol, para endosarles su novena derrota consecutiva y hundirlos en el último lugar de la tabla.

Travis Laskins lanzó cinco entradas y dos tercios de apenas dos imparables y sin permitir anotaciones, para llevarse la victoria. A la ofensiva se destacaron Pedro Severino, con un jonrón de dos carreras, y Sócrates Brito, con un doble remolcador de una más.

En Santiago de los Caballeros, Rafael Lantigua impulsó tres carreras y cuatro compañeros remolcaron dos cada uno para encabezar una paliza de los Toros del Este por 17-1 sobre las Águilas Cibaeñas.

Los Toros (7-2) conectaron 15 imparables y se mantienen empatados en la cima con los Leones, mientras que las Águilas (4-5), limitadas a cuatro hits, marchan terceras en la eliminatoria que concede dos pases a la final.

Se empatan las semifinales en Puerto Rico

Dalton Guthrie conectó dos sencillos remolcadores y anotó una carrera para guiar a los Leones de Ponce a una victoria por 3-2 sobre los Gigantes de Carolina, con lo que se empató 2-2 la Serie Semifinal B de la Liga de Béisbol Roberto Clemente de Puerto Rico.

Guthrie se fue de 5-2 y produjo dos de las tres carreras de Ponce, que volvió a ganar como visitante en una serie en la que los locales han caído en los cuatro duelos.

Brandon Kaminer (1-0) se llevó el triunfo en labor de relevo y Andrew Marrero consiguió su segundo salvamento de la postemporada, pese a permitir una carrera en la novena entrada.

En la Serie Semifinal A, Onix Vega bateó de 4-3 con una impulsada y una anotada, y los Criollos de Caguas remontaron para vencer 4-2 a los Cangrejeros de Santurce, igualando también la serie 2-2.

Nelson Velázquez remolcó dos carreras y Bryan Torres aportó una impulsada para Caguas, que tomó la ventaja definitiva en la sexta entrada. Duane Underwood Jr. (1-0) ganó en relevo y Yacksel Ríos se apuntó el salvamento, mientras que Andrew Baker (1-1) cargó con la derrota por Santurce.

