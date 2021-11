El protagonista de Piratas del Caribe quiere que Johnny Depp vuelva a ser Jack Sparrow

Sin embargo, en los últimos años, la carrera de Depp ha pasado por un mal momento debido a las acusaciones de abuso doméstico de su ahora ex esposa Amber Heard. Las acusaciones dieron lugar a una gran controversia por calumnias y a una demanda judicial, lo que hizo que Disney bloqueara el regreso de Depp a cualquier proyecto de Piratas del Caribe, incluso un cameo, por temor a que pusiera en riesgo la reputación de la empresa familiar. Desde la última película de la serie, en 2017, Disney ha anunciado que hay dos próximas películas de reinicio de Piratas: una protagonizada por Margot Robbie (Birds of Prey), que ofrece a Disney un nuevo comienzo para la franquicia, y otra en la que participan muchos creadores de las películas originales, que permite cameos del reparto original. Sin embargo, debido a que Depp está bloqueado por Disney, los fans no pueden estar seguros de que vaya a participar en absoluto, a pesar de su papel clave en la franquicia.