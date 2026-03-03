Cardinals informan al QB Kyler Murray que lo liberarán la próxima semana, confirma fuente AP

ARCHIVO - Foto del 5 de octubre del 2025, el quarterback de los Cardinals de Arizona Kyle Murray lanza el balón en el encuentro ante los Titans de Tennessee. (AP Foto/Rick Scuteri, Archivo) AP

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque la medida se puede anunciar oficialmente hasta la próxima semana.

Murray, la primera selección global del draft de 2019 —a quien se le adeudan 36,8 millones de dólares en dinero garantizado en 2026— quedará libre para firmar con cualquier equipo una vez que sea dado de baja.

El jugador de 28 años publicó un mensaje de despedida para los aficionados de Arizona en redes sociales, y lamentó no haber podido tener más éxito con la franquicia. Condujo al equipo a los playoffs solo una vez en siete años —una derrota en la ronda de comodines en 2021.

“A todos los que me apoyaron y mostraron amabilidad con mi familia y conmigo durante mi tiempo en AZ, de todo corazón, gracias”, escribió Murray. “No quería nada más que ser quien terminara con la sequía de 77 años para esta organización; lamento habernos fallado. A esta comunidad y a mis hermanos les deseo solo lo mejor”.

“No soy ajeno a la adversidad; estoy preparado para lo que venga. Confío en Dios y en mi ética de trabajo. De verdad creo que mi mejor fútbol americano está por delante y espero con ansias demostrarlo. Que Dios los bendiga”.

Murray jugó apenas cinco partidos la temporada pasada —lanzó para 962 yardas, seis touchdowns y tres intercepciones antes de sufrir una lesión en el pie contra los Titans de Tennessee. Los Cardinals pensaron que Murray se perdería solo unas semanas, pero el suplente Jacoby Brissett jugó bien en su ausencia, lo que generó una disputa en la posición de mariscal de campo.

Con el tiempo, Murray fue colocado en la lista de reserva de lesionados y se perdió el resto de la temporada. Los Cardinals terminaron con marca de 3-14 y despidieron al entrenador Jonathan Gannon.

Murray llegó a Arizona con enormes expectativas tras ganar el Trofeo Heisman en Oklahoma en 2019, y por momentos respondió.

Fue el Novato Ofensivo del Año de la AP, y dejó múltiples jugadas electrizantes, como la llamada “Hail Murray” en 2020, cuando conectó con DeAndre Hopkins para el touchdown de la victoria contra los Bills de Buffalo en la última jugada del partido.

El punto más alto de su etapa con los Cardinals llegó en 2021, cuando el equipo llegó a diciembre con marca de 10-2. Pero Arizona se desinfló en el tramo final, perdió cuatro de sus últimos cinco partidos y luego fue eliminado por Rams de Los Ángeles en la ronda de comodines.

Los Cardinals firmaron a Murray en 2022 por cinco años y 230,5 millones de dólares, de los cuales 160 millones son garantizados, pero la luna de miel tras ese compromiso duró poco. Unas semanas después de firmar el acuerdo, la franquicia eliminó una cláusula extraña en su contrato, que exigía cuatro horas de “estudio independiente” durante las semanas de partido.

El revuelo puso en duda la ética de trabajo de Murray, y su relación con la franquicia nunca volvió a ser la misma.

Murray se rompió el ligamento anterior cruzado contra los Patriots de Nueva Inglaterra en 2022, lo que provocó que se perdiera el resto de esa temporada y una buena parte del 2023. El entrenador Kliff Kingsbury fue despedido tras la campaña 2022 y Gannon lo reemplazó.

La relación entre Gannon y Murray inició bien en 2024, cuando los Cardinals mejoraron a 8-9 y estuvieron en la pelea por los playoffs hasta las últimas semanas de la temporada.

Pero 2025 se desmoronó rápidamente, lo que aceleró el final del tiempo de Murray en el desierto.

