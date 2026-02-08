americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cardi B elogia a Bad Bunny por su próximo show en el Super Bowl y habla de su nueva gira

SAN FRANCISCO (AP) — Mientras Bad Bunny se prepara para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Cardi B dice que está orgullosa de verlo subir al escenario más grande del mundo, elogiando su impacto cultural y su disposición a hablar sobre las redadas migratorias.

Cardi B asiste a la colección primavera/verano 2025 de Balmain, presentada en París, el 25 de septiembre de 2024. (Foto de Vianney Le Caer/Invision/AP, archivo)
Cardi B asiste a la colección primavera/verano 2025 de Balmain, presentada en París, el 25 de septiembre de 2024. (Foto de Vianney Le Caer/Invision/AP, archivo) AP

"Estoy orgullosa de todo lo que ha estado defendiendo contra el ICE y todo eso", dijo Cardi B a The Associated Press antes de su actuación en la fiesta Fanatics Super Bowl Party de Michael Rubin el sábado, que contó con presentaciones de SZA, Don Toliver y Travis Scott.

La ganadora del Grammy habló con admiración y unidad sobre Bad Bunn y, quien apareció junto con ella y J Balvin en el éxito que encabezó las listas, "I Like It". La colaboración ayudó a impulsar la música latina aún más en el mainstream global.

Bad Bunny está listo para subir al escenario del Super Bowl el domingo, una semana después de ganar el álbum del año en los Grammys 2026 por "Debí Tirar Más Fotos". Es la primera vez que un álbum completamente en español se lleva el premio principal.

En los Grammys, la superestrella puertorriqueña dijo "ICE fuera" al aceptar el premio, criticando a la administración del presidente Donald Trump por su dramática expansión de los arrestos de inmigración.

"Simplemente se siente como si todo estuviera alineado ahora mismo", dijo Cardi B, quien es de ascendencia afrocaribeña con raíces en Trinidad y República Dominicana. "Simplemente muestra cómo los hispanos, los latinos... Estamos de pie. Ellos están de pie. Todos estamos de pie".

Con el entusiasmo del Super Bowl girando en torno a "I Like It" y la posibilidad de invitados sorpresa, se le preguntó a Cardi B qué significaría compartir el escenario con Bad Bunny en una plataforma tan masiva.

"Eso sería emocionante", dijo.

Mientras Bad Bunny se prepara para su momento en el medio tiempo, Cardi B se está preparando para el lanzamiento de su esperada gira, que comienza el 11 de febrero en Palm Desert, California. Es su primera gira de arenas como cabeza de cartel y su primer tour en seis años.

La gira llega tras el lanzamiento de su segundo álbum, "Am I the Drama", solo cuatro meses después del nacimiento de su primer hijo con el receptor de los Patriots de Nueva Inglaterra, Stefon Diggs; es el cuarto hijo de ella.

Su preparación se ha centrado en largos días de ensayo que también funcionan como entrenamiento físico, construyendo impulso y confianza antes de la gira, dijo Cardi B.

"Ensayar es mi ejercicio", dijo. "Solo estoy haciendo mi trabajo".

Con su reciente proyecto conectando fuertemente con los fans y planes para trabajar en su nuevo álbum mientras está de gira, Cardi B dijo que ahora es un buen momento para regresar al escenario.

"Me siento realmente confiada", comentó. "Saber que los fans van a estar allí y conocer la música. Es emocionante".

__________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen compacta el turismo

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen "compacta" el turismo

Luis Alberto García condena arresto de los jóvenes de El4tico: Es terrible apresar las ideas

Luis Alberto García condena arresto de los jóvenes de El4tico: "Es terrible apresar las ideas"

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en modo emergencia y suspende trenes, buses y listas de espera

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en "modo emergencia" y suspende trenes, buses y listas de espera

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter