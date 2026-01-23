americateve

Cardenales se involucran en la pelea por un boleto a la final en Venezuela

Los Cardenales de Lara dieron un paso clave hacia la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional al vencer el viernes 8-1 a las Águilas del Zulia, que quedaron fuera de la pelea por la clasificación.

Lara quedó en el segundo puesto de la tabla del Round Robin de la temporada 2025-26.

El triunfo en Barquisimeto colocó a Cardenales firmemente en la lucha por uno de los boletos a la final, mientras que las Águilas, una de las novenas con más historia en el circuito, quedaron fuera de toda opción matemática para disputar el título.

Los Cardenales fincaron su victoria en un ataque de siete anotaciones en el quinto capítulo, coronado con un jonrón de dos carreras de Jesús Bastidas. La victoria fue para Adrian Almeida, con una sólida labor de seis entradas en las que sólo admitió una carrera y abanicó a seis adversarios.

En Puerto La Cruz, Carlos Mendoza bateó de 6-2 con un doble y dos carreras producidas, Yonthan Mendoza conectó de 3-2 con dos remolcadas y Herlis Rodríguez se fue de 4-3 con dos cuadrangulares solitarios, para encabezar la paliza de los Caribes de Anzoátegui por 9-3 sobre los eliminados Bravos de Margarita.

En la recta final de la ronda de todos contra todos, Caribes lideran con marca de 10-5, seguidos por Cardenales y Navegantes del Magallanes (8-6), Águilas (7-8) y Bravos (3-11) están eliminados.

LLuvia paraliza la final en Dominicana

El tercer juego de la serie final de la Liga Dominicana entre los Leones del Escogido y los Toros del Este fue pospuesto por lluvia.

Se reprogramó para este sábado. El ajuste elimina el único día de descanso programado en la serie, que se disputa al mejor de siete. Los Leones llegan con ventaja de 2-0.

FUENTE: AP

