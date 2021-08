CARDENALES-ROJOS

urn:publicid:ap.org:51ce382724824d538bdf0a221f59ab2bCARDENALES-ROJOS2021-08-31T02:01:24.361Z2021-08-31T02:01:15ZCopyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.CARDENALES-ROJOSJeff DeanFreelancerJDCaption Writernkhurana|File|Filed|8/31/2021 2:01:15 AMEDITORThe Associated PressEl lanzador abridor de los Cardenales de San Luis Jon Lester lanza en la primera entrada del encuentro ante los Rojos de Cincinnati el lunes 30 de agosto del 2021 en Cincinnati. (AP Foto/Jeff Dean) TrueJeff DeanJDnkhurana|File|Filed|8/31/2021 2:01:15 AMASSOCIATED PRESS-----SPANOHJD103CARDENALES-ROJOS21243071770216PhotoFR171800 AP2021-08-30T22:50:53Zurn:publicid:ap.org:51ce382724824d538bdf0a221f59ab2b0Usable2021-08-31T02:01:15Z