Cardenales extienden al mánager Oliver Marmol hasta 2028, con opción del club para 2029

Oliver Marmol, mánager de los Cardenales de San Luis, regresa del montículo tras realizar un cambio de lanzador durante la segunda entrada de un juego de beisbol de entrenamiento primaveral contra los Mets de Nueva York, el viernes 27 de febrero de 2026, en Jupiter, Fla. (Foto AP/Jeff Roberson) AP

El acuerdo incluye una opción del club para 2029, informó el equipo.

“A medida que he ido conociendo a Oli, he visto a alguien que se preocupa por esta organización y sabe qué ha hecho especiales a los Cardenales con el paso del tiempo, y que entiende que, para llegar adonde necesitamos, debemos competir sin descanso para establecer nuevos estándares en todo lo que hacemos. Está comprometido con el progreso de nuestro joven núcleo y no teme exigirse a sí mismo y ayudar a quienes lo rodean a crecer”, señaló el presidente del equipo, Chaim Bloom, en un comunicado.

Marmol, de 39 años, ha dirigido a los Cardenales durante las últimas cuatro temporadas, y los llevó a la ronda de comodines de la Liga Nacional en su primera campaña como mánager. Pero no ha logrado regresar a los playoffs en los últimos tres años, y San Luis terminó con marca de 78-84 la temporada pasada.

Aun así, los Cardenales han considerado desde hace tiempo las últimas dos temporadas como una oportunidad para reiniciarse, con Bloom asumiendo el cargo en lugar del veterano ejecutivo John Mozeliak y con un roster que necesitaba una renovación. Por eso tiene sentido aportar cierta estabilidad con Marmol, el tercer mánager con más tiempo en el puesto en la Liga Nacional, detrás de Dave Roberts, de los Dodgers, y Torey Lovullo, de los Diamondbacks.

Marmol ha estado con los Cardenales desde 2007, cuando aún era jugador. Pasó cinco temporadas como mánager en las ligas menores antes de incorporarse al cuerpo técnico en 2017, y fue ascendido a mánager de San Luis el 25 de octubre de 2021.

Marmol tiene marca de 324-323 en cuatro temporadas con los Cardenales.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP