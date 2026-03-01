americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cardenales extienden al mánager Oliver Marmol hasta 2028, con opción del club para 2029

JUPITER, Florida, EE.UU. (AP) — El mánager de San Luis, Oliver Marmol, firmó una extensión de contrato por dos años, al menos hasta la temporada 2028, anunciaron el domiingo los Cardenales.

Oliver Marmol, mánager de los Cardenales de San Luis, regresa del montículo tras realizar un cambio de lanzador durante la segunda entrada de un juego de beisbol de entrenamiento primaveral contra los Mets de Nueva York, el viernes 27 de febrero de 2026, en Jupiter, Fla. (Foto AP/Jeff Roberson)
Oliver Marmol, mánager de los Cardenales de San Luis, regresa del montículo tras realizar un cambio de lanzador durante la segunda entrada de un juego de beisbol de entrenamiento primaveral contra los Mets de Nueva York, el viernes 27 de febrero de 2026, en Jupiter, Fla. (Foto AP/Jeff Roberson) AP

El acuerdo incluye una opción del club para 2029, informó el equipo.

“A medida que he ido conociendo a Oli, he visto a alguien que se preocupa por esta organización y sabe qué ha hecho especiales a los Cardenales con el paso del tiempo, y que entiende que, para llegar adonde necesitamos, debemos competir sin descanso para establecer nuevos estándares en todo lo que hacemos. Está comprometido con el progreso de nuestro joven núcleo y no teme exigirse a sí mismo y ayudar a quienes lo rodean a crecer”, señaló el presidente del equipo, Chaim Bloom, en un comunicado.

Marmol, de 39 años, ha dirigido a los Cardenales durante las últimas cuatro temporadas, y los llevó a la ronda de comodines de la Liga Nacional en su primera campaña como mánager. Pero no ha logrado regresar a los playoffs en los últimos tres años, y San Luis terminó con marca de 78-84 la temporada pasada.

Aun así, los Cardenales han considerado desde hace tiempo las últimas dos temporadas como una oportunidad para reiniciarse, con Bloom asumiendo el cargo en lugar del veterano ejecutivo John Mozeliak y con un roster que necesitaba una renovación. Por eso tiene sentido aportar cierta estabilidad con Marmol, el tercer mánager con más tiempo en el puesto en la Liga Nacional, detrás de Dave Roberts, de los Dodgers, y Torey Lovullo, de los Diamondbacks.

Marmol ha estado con los Cardenales desde 2007, cuando aún era jugador. Pasó cinco temporadas como mánager en las ligas menores antes de incorporarse al cuerpo técnico en 2017, y fue ascendido a mánager de San Luis el 25 de octubre de 2021.

Marmol tiene marca de 324-323 en cuatro temporadas con los Cardenales.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

Varias personas observan mientras una columna de humo señala el lugar donde se produjo una explosión en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (AP Foto)

EEUU e Israel lanzan ataques masivos contra Irán y Teherán responde con misiles y drones

Arabia Saudita condena ataques de Irán en el Medio Oriente y ofrece apoyo militar total a EEUU

Arabia Saudita condena ataques de Irán en el Medio Oriente y ofrece apoyo militar total a EEUU

Irán ataca bases de EEUU en el Golfo y amenaza con más misiles en escalada regional

Irán ataca bases de EEUU en el Golfo y amenaza con más misiles en escalada regional

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter