Cardenales eliminan a Leones y aseguran el primer lugar en Venezuela

Danry Vázquez se fue de 4-4 con dos jonrones y seis carreras producidas; Jesús Bastidas disparó doblete y cuadrangular en una velada de tres imparables en cuatro turnos y empujó tres anotaciones. Yohendrick Pinango bateó de 4-3 con un vuelacercas y tres impulsadas por los Cardenales.

Por su parte, los Navegantes del Magallanes, dirigidos por Yadier Molina, aplastaron 17-6 a los Tiburones de La Guaira para garantizar un lugar en la Serie del Comodín. Luis Sardiñas pegó jonrón de dos carreras, mientras que Carlos Rodríguez, Renato Núñez y Yasiel Puig añadieron cuadrangulares solitarios. Por los Tiburones, Ronald Acuña Jr. bateó 2-1 con un vuelacercas y dos remolcadas.

En Maracay, los Tigres de Aragua mantuvieron vivas sus esperanzas de clasificación con una victoria de 2-1 sobre los Bravos de Margarita gracias a un ataque de dos anotaciones en el fondo de la décima entrada.

En Puerto La Cruz, Harold González lanzó seis entradas en blanco y los Caribes de Anzoátegui vencieron 2-0 a las Águilas del Zulia. Hernán Pérez pegó un sencillo productor y Romer Cuadrado llevó una más al plato con elevado de sacrificio.

Los Leones de Ponce aseguraron el segundo boleto a la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente con una victoria 5-3 sobre los Gigantes de Carolina. Con este resultado, Ponce coloca su récord en 22-16 y mantiene una ventaja de tres juegos sobre Carolina y los Criollos de Caguas (19-19) a falta de dos partidos en el calendario.

Sammy Hernández encabezó la ofensiva de Ponce al batear de 3-3, incluidos dos dobletes, y llevó una carrera al plato.El derecho Jackson Goddard (3-0) se llevó la victoria al permitir tres carreras en cinco entradas.

En San Juan, los Cangrejeros de Santurce aseguraron el primer puesto del rol regular con un triunfo 6-0 sobre los Criollos. Collin Wiles lanzó pelota de cuatro hits en seis entradas y dos tercios en blanco, mientras que Edwin Arroyo brilló a la ofensiva con 5-2 y tres producidas.

En Mayagüez, los locales Indios y los Senadores de San Juan se repartieron una doble jornada. Mayagüez se mantuvo a juego y medio del último boleto a postemporada (18-20).

En el primer encuentro, los Senadores se impusieron 3-1 con sencillos remolcadores de Calvin Estrada y Kenen Irizarry. En el segundo juego, Mayagüez ganó 5-1 gracias a un grand slam de Anthony García.

MÉXICO

Los Jaguares de Nayarit, franquicia debutante en la Liga Mexicana del Pacífico, derrotaron 8-7 a los Cañeros de Los Mochis y aseguraron el mejor récord del circuito a falta de tres juegos en el calendario regular. Brandon Villarreal bateó 3-2 con dos impulsadas y Justin Wylie remolcó otras dos anotaciones, incluida la de la diferencia con un elevado de sacrificio en el décimo rollo.

En Jalisco, los Algodoneros de Guasave aplastaron 10-1 a los Charros de Jalisco. Leo Heras bateó 4-2 con un triple y dos impulsadas, mientras que Orlando Piña llevó otras dos anotaciones al plato.

En Culiacán, los Tomateros vencieron 4-1 a las Águilas de Mexicali gracias al jonrón de dos carreras de Fernando Flores y cuadrangulares solitarios de Dwight Smith Jr. y J.P. Martínez.

En Ciudad Obregón, los Yaquis derrotaron 7-3 a los Venados de Mazatlán. José Gaitán sacudió un jonrón de dos carreras y Víctor Mendoza se fue de 3-3 con una remolcada.

En Hermosillo, los Naranjeros vencieron 2-1 al Tucson Baseball Team, con un jonrón solitario de Willie Calhoun que rompió un empate en la octava entrada.

FUENTE: AP