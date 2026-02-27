americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cardenales de EEUU y el nuncio apostólico critican las deportaciones masivas

ST PAUL, Minnesota, EE.UU. (AP) — Dos cardenales estadounidenses y el nuncio apostólico en Estados Unidos denunciaron las deportaciones masivas en Minnesota en el marco de la batida del gobierno federal contra la inmigración, pero instaron a todos a reparar las relaciones tensas y a trabajar juntos en busca de soluciones humanitarias.

El arzobispo Bernard Hebda y los cardenales Robert McElroy, Christophe Pierre y Joseph Tobin celebran una misa en solidaridad con los migrantes en la capilla de Santo Tomás de Aquino, el viernes 27 de febrero de 2026, en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Mark Vancleave)
El arzobispo Bernard Hebda y los cardenales Robert McElroy, Christophe Pierre y Joseph Tobin celebran una misa en solidaridad con los migrantes en la capilla de Santo Tomás de Aquino, el viernes 27 de febrero de 2026, en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Mark Vancleave) AP

El cardenal Robert McElroy, de Washington, abordó el viernes en St. Paul la creciente preocupación por las redadas migratorias, al tiempo que subrayó la necesidad de ser constructores de paz en torno a este tema polarizante, luego de una misa en honor de los migrantes que celebró junto con otros prelados y el arzobispo de las Ciudades Gemelas.

McElroy describió el aumento de operativos en este invierno como “casi un asedio” que se desarrolló “literalmente en el corazón de nuestro país”.

“La enseñanza católica respalda el derecho de la nación a controlar su frontera y, en estos casos, a deportar a quienes han sido declarados culpables de delitos graves”, afirmó. “Intentar deportar a millones de hombres, mujeres y niños —familias que a menudo han vivido aquí durante décadas, muchos niños que no conocen otros países— es contrario a la fe católica y, de manera más fundamental, contrario a la dignidad humana básica”.

McElroy se sumó al cardenal Joseph Tobin, de Newark, Nueva Jersey; al cardenal Christophe Pierre, nuncio apostólico en Estados Unidos; al arzobispo Bernard Hebda, de St. Paul y Minneapolis, y a más de dos docenas de otros obispos católicos para la misa. Como parte de su muestra de solidaridad con los migrantes, la misa matutina se celebró en la capilla de la Universidad de St. Thomas, donde asistían a una conferencia.

“Me siento muy orgulloso, personalmente, de ver a nuestra Iglesia estar del lado de quienes sufren”, manifestó Pierre, y añadió que el papa León XIV está de acuerdo con el apoyo que los obispos de Estados Unidos dan a los migrantes.

___

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Trump CONFIRMA que EEUU iniciará una toma amistosa y controlada de Cuba

Trump CONFIRMA que EEUU iniciará una "toma amistosa y controlada" de Cuba

¿Quiénes eran los cuatro abatidos en lancha de Florida interceptada por Guardafronteras cubanos?

¿Quiénes eran los cuatro abatidos en lancha de Florida interceptada por Guardafronteras cubanos?

EEUU niega visa a Pedro Luis Lazo y otros técnicos del béisbol estatal cubano para el Clásico Mundial

EEUU niega visa a Pedro Luis Lazo y otros técnicos del béisbol estatal cubano para el Clásico Mundial

Cubana muere en brutal ataque de su expareja en plena calle en Santa Clara, Villa Clara

Cubana muere en brutal ataque de su expareja en plena calle en Santa Clara, Villa Clara

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter