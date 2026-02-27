Cardenales de EEUU y el nuncio apostólico critican las deportaciones masivas

Compartir en:









El arzobispo Bernard Hebda y los cardenales Robert McElroy, Christophe Pierre y Joseph Tobin celebran una misa en solidaridad con los migrantes en la capilla de Santo Tomás de Aquino, el viernes 27 de febrero de 2026, en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Mark Vancleave) AP

El cardenal Robert McElroy, de Washington, abordó el viernes en St. Paul la creciente preocupación por las redadas migratorias, al tiempo que subrayó la necesidad de ser constructores de paz en torno a este tema polarizante, luego de una misa en honor de los migrantes que celebró junto con otros prelados y el arzobispo de las Ciudades Gemelas.

McElroy describió el aumento de operativos en este invierno como “casi un asedio” que se desarrolló “literalmente en el corazón de nuestro país”.

“La enseñanza católica respalda el derecho de la nación a controlar su frontera y, en estos casos, a deportar a quienes han sido declarados culpables de delitos graves”, afirmó. “Intentar deportar a millones de hombres, mujeres y niños —familias que a menudo han vivido aquí durante décadas, muchos niños que no conocen otros países— es contrario a la fe católica y, de manera más fundamental, contrario a la dignidad humana básica”.

McElroy se sumó al cardenal Joseph Tobin, de Newark, Nueva Jersey; al cardenal Christophe Pierre, nuncio apostólico en Estados Unidos; al arzobispo Bernard Hebda, de St. Paul y Minneapolis, y a más de dos docenas de otros obispos católicos para la misa. Como parte de su muestra de solidaridad con los migrantes, la misa matutina se celebró en la capilla de la Universidad de St. Thomas, donde asistían a una conferencia.

“Me siento muy orgulloso, personalmente, de ver a nuestra Iglesia estar del lado de quienes sufren”, manifestó Pierre, y añadió que el papa León XIV está de acuerdo con el apoyo que los obispos de Estados Unidos dan a los migrantes.

