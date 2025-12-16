Cardenal brasileño ordena a un popular sacerdote evitar las redes sociales por ataques derechistas

El padre Julio Lancellotti entrega comida a una persona sin hogar,e l 3 de abril de 2020, en Sao Paulo. (AP Foto/Andre Penner, Archivo) AP

Con 2,3 millones de seguidores en Instagram, Júlio Lancellotti, de 76 años, es famoso en todo Brasil por su extensa labor de activismo y alcance con las personas sin hogar en Sao Paulo. Lancellotti dijo el martes a los periodistas que recibió la noticia del cardenal Odilo Scherer, arzobispo de Sao Paulo, "en un espíritu de obediencia y resiliencia".

La arquidiócesis de Sao Paulo señaló en un comunicado que "los temas discutidos entre el arzobispo y un sacerdote son un asunto interno de la iglesia y se llevan a cabo directamente entre ellos".

Las misas de Lancellotti se transmitían regularmente los domingos por la mañana, y en una de las más recientes advirtió a los feligreses que sus seguidores en línea no podrían ver el servicio si no asistían en persona.

Más tarde el martes, más de 40 organizaciones brasileñas que trabajan con indigentes enviaron una carta al cardenal Scherer para solicitarle que reconsidere su decisión de suspender las transmisiones y la actividad de Lancellotti en redes sociales.

La carta, a la que The Associated Press tuvo acceso, no cuestiona la autonomía de la Iglesia y gira en torno al impacto social de la decisión del cardenal. Las organizaciones firmantes enviarán representantes a la misa del próximo domingo como una muestra de apoyo público hacia el padre Lancellotti.

Lancellotti ha acumulado adversarios políticos en todo Brasil desde la pandemia de COVID-19, aunque ha realizado un trabajo similar en Mooca, un distrito de Sao Paulo, durante casi 40 años.

El vicealcalde de Sao Paulo, el coronel Ricardo Mello Araujo, ha acusado a Lancellotti de empoderar a los consumidores de drogas del centro de la ciudad, una afirmación que el sacerdote rechaza. Concejales aliados del expresidente Jair Bolsonaro han intentado abrir investigaciones en contra del trabajo del sacerdote.

Lancellotti niega cualquier irregularidad. Defensor declarado del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el sacerdote ha defendido durante años su trabajo como una “acción pastoral” de la arquidiócesis, argumentando que no pertenece a ninguna organización sin fines de lucro.

____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

