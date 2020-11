72% de los habitantes de zonas pobres de Caracas redujeron su consumo de alimentos

“Los ciudadanos no están obteniendo nutrientes suficientes. Están viviendo en un esquema de subalimentación”, aseveró la diputada Fátima Soarez, a cargo de la presentación del informe.

E 23% de los encuestados contó que para comer depende del dinero que sus familiares envían en remesas; 12%, de la comida que reparte el gobierno a través de las bolsas Clap; y otro 12% de la venta de algunos de los pocos bienes que les quedan.

“A pesar de ser la ciudad capital, de ser el centro de gobierno, Caracas sigue padeciendo de la miseria y hambre. En los centros urbanos el acceso de alimentos depende mucho de la distribución y la comercialización de los mismos” puntualizó Soarez sin dejar de destacar que la situación en el interior del país es mucho más precaria.

“Se puede inferir que, en el resto de los centros urbanos del país, la situación es mucho peor” agregó.

Soarez aseguró que la situación no mejorará en el futuro cercano debido a las condiciones económicas. “La disminución en el consumo de alimentos aumentará producto del incremento del dólar. El dinero no alcanza, yo he escuchado a muchos vecinos decir que las remesas no son suficientes” sentenció.

Los datos de la Encuesta del Hambre cuadran con los que presentó hace dos semanas la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), un estudio realizado desde 2014 por investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello.

Para entonces, la principal conclusión del trabajo es que la inseguridad alimentaria alcanzó el 100% en aproximadamente 20 municipios de Venezuela.

“Encontramos que hay cerca de una veintena, por ejemplo, de municipios donde el nivel de inseguridad alimentaria ronda el 100% de los hogares”, dijo la coordinadora de la Encovi, Anitza Freites, al ser preguntada sobre el tema durante la presentación de una nueva campaña para difundir la encuesta.