Capturan a gobernador de Perú investigado por recibir presuntas coimas de constructora estatal china

La fiscalía mostró imágenes de la captura en Lima del gobernador de Tumbes, Segismundo Cruces, cuando salía de un restaurante. También indicó en un comunicado que la fuerza pública ingresó a 17 inmuebles en busca de más pruebas y se detuvo a dos integrantes del grupo criminal dirigido presuntamente por el gobernador.

Cruces pertenece a Alianza para el Progreso, un grupo político que apoya en el Parlamento al gobierno del presidente interino José Jerí, investigado por presunta corrupción luego que la prensa reveló sus citas ocultas con un contratista chino que ha ganado una licitación para construir una hidroeléctrica en los Andes.

Una copia de la orden judicial, vista por The Associated Press, indica que un aspirante a colaborador eficaz delató al gobernador ante la fiscalía de lavado de activos de Tumbes señalando que un representante de la empresa China Gezhouba Group Corporation entregó de "manera fraccionada parte de las coimas pactadas". No se identifica al representante de la empresa china, ni la cantidad de la coima, ni la fecha.

Esa empresa edifica un hospital valorizado en 56 millones de dólares, que tenía que entregarse en el primer trimestre de 2025, pero se “realizaron múltiples ampliaciones del plazo”, según el documento judicial. El gobierno de Cruces ha entregado a la empresa constructora 11,2 millones de dólares, agrega.

La AP pidió comentarios a China Gezhouba Group Corporation, sin obtener una respuesta al momento.

La investigación conducida por el fiscal provincial Manuel Apolo señala de forma adicional que la gestión de Cruces también habría adjudicado a una empresa vinculada al mismo gobernador otras obras de retiro de sedimentos, piedra y lodo en zonas que podrían inundarse con las lluvias del fenómeno climático El Niño.

Tumbes es una región fronteriza con las provincias ecuatorianas de El Oro y Loja. La violencia aumentó en los últimos años, incluido el contrabando de combustible, el traslado ilegal de armas para las bandas crimales y es un paso frecuente de migrantes, sobre todo de Venezuela. China Gezhouba Group Corporation es una estatal china que ha ganado más de una decena de obras de infraestructura en Perú, incluidos hospitales y carreteras, y a nivel regional está presente en Ecuador, Argentina, Brasil y México. En Perú está incluida en una investigación parlamentaria sobre 13 empresas chinas que presuntamente habrían firmado contratos irregulares con el Estado. FUENTE: AP