americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Capturan a gobernador de Perú investigado por recibir presuntas coimas de constructora estatal china

LIMA (AP) — Un gobernador peruano de una región fronteriza con Ecuador fue capturado mientras la fiscalía lo investiga por presuntamente lavar activos provenientes de coimas de una importante constructora china, informaron las autoridades el viernes.

La fiscalía mostró imágenes de la captura en Lima del gobernador de Tumbes, Segismundo Cruces, cuando salía de un restaurante. También indicó en un comunicado que la fuerza pública ingresó a 17 inmuebles en busca de más pruebas y se detuvo a dos integrantes del grupo criminal dirigido presuntamente por el gobernador.

Cruces pertenece a Alianza para el Progreso, un grupo político que apoya en el Parlamento al gobierno del presidente interino José Jerí, investigado por presunta corrupción luego que la prensa reveló sus citas ocultas con un contratista chino que ha ganado una licitación para construir una hidroeléctrica en los Andes.

Una copia de la orden judicial, vista por The Associated Press, indica que un aspirante a colaborador eficaz delató al gobernador ante la fiscalía de lavado de activos de Tumbes señalando que un representante de la empresa China Gezhouba Group Corporation entregó de "manera fraccionada parte de las coimas pactadas". No se identifica al representante de la empresa china, ni la cantidad de la coima, ni la fecha.

Esa empresa edifica un hospital valorizado en 56 millones de dólares, que tenía que entregarse en el primer trimestre de 2025, pero se “realizaron múltiples ampliaciones del plazo”, según el documento judicial. El gobierno de Cruces ha entregado a la empresa constructora 11,2 millones de dólares, agrega.

La AP pidió comentarios a China Gezhouba Group Corporation, sin obtener una respuesta al momento.

La investigación conducida por el fiscal provincial Manuel Apolo señala de forma adicional que la gestión de Cruces también habría adjudicado a una empresa vinculada al mismo gobernador otras obras de retiro de sedimentos, piedra y lodo en zonas que podrían inundarse con las lluvias del fenómeno climático El Niño.

Tumbes es una región fronteriza con las provincias ecuatorianas de El Oro y Loja. La violencia aumentó en los últimos años, incluido el contrabando de combustible, el traslado ilegal de armas para las bandas crimales y es un paso frecuente de migrantes, sobre todo de Venezuela.

China Gezhouba Group Corporation es una estatal china que ha ganado más de una decena de obras de infraestructura en Perú, incluidos hospitales y carreteras, y a nivel regional está presente en Ecuador, Argentina, Brasil y México. En Perú está incluida en una investigación parlamentaria sobre 13 empresas chinas que presuntamente habrían firmado contratos irregulares con el Estado.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

Régimen cubano anuncia programa especial para explicar medidas ante crisis de combustible y presiones de EE. UU.

Régimen cubano anuncia programa especial para explicar medidas ante crisis de combustible y presiones de EE. UU.

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

Minorkys Hoyos Ruiz enciende carbón para cocinar la cena el martes 3 de febrero de 2026, durante un apagón programado con el fin de racionar la energía en Santa Cruz del Norte, sede de una de las centrales termoeléctricas más grandes de Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

EEUU ayudará a Cuba con 6 millones de dólares mientras Díaz-Canel lo acusa de "bloqueo energético"

Buses La Habana Cuba

Colapsa el transporte en La Habana: crisis de combustible deja a la capital cubana sin ómnibus

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter