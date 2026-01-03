Captura de Maduro afecta viajes en el Caribe y provoca la cancelación de cientos de vuelos

Columnas de humo se levantan en el Fuerte Tiuna, el principal cuartel militar en Caracas, Venezuela, tras escucharse múltiples explosiones y el vuelo de aeronaves en el área, el sábado 3 de enero de 2026. (AP Foto/Matias Delacroix) AP

Ningún vuelo de aerolíneas cruzaba sobre Venezuela el sábado, según FlightRadar24.com. Y las principales aerolíneas cancelaron cientos de vuelos en toda la región del Caribe oriental y advirtieron a los pasajeros que las interrupciones podrían continuar durante días después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) impusiera restricciones.

Se cancelaron vuelos a Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Aruba y otros destinos cercanos a Venezuela. Las aerolíneas dejaron de aplicar las tarifas de cambio a los pasajeros que tienen que reprogramar sus vuelos este fin de semana.

La FAA señaló anteriormente que impuso una restricción temporal del espacio aéreo en el aeropuerto internacional de Puerto Rico y las regiones circundantes.

En un anuncio del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, publicado en X, se indicó que las restricciones se implementaron debido a la “situación de seguridad relacionada con actividad militar” en Venezuela.

Como resultado, la mayoría de los vuelos comerciales hacia y desde el aeropuerto operados por aerolíneas estadounidenses han sido suspendidos o pueden ser cancelados.

Las aerolíneas extranjeras y los aviones militares no están incluidos en esta restricción, según el comunicado. “Se exhorta a los pasajeros a verificar el estatus de su vuelo directamente con su aerolínea antes de acudir al aeropuerto”.

JetBlue informó la cancelación de alrededor de 215 vuelos “debido al cierre del espacio aéreo en el Caribe relacionado con la actividad militar”. También señaló que los vuelos a República Dominicana y Jamaica no se vieron afectados por las restricciones gubernamentales. Los clientes podrían reprogramar su viaje o solicitar un reembolso si los vuelos eran cancelados, dijo la compañía.

United informó que realizaría ajustes en su horario para considerar los cierres del espacio aéreo en la región de Venezuela. Indicó que los clientes podrían cambiar sus planes de viaje en la región de forma gratuita mientras continuaba monitoreando la situación y trabajaba con las autoridades de aviación de Estados Unidos.

Southwest canceló todos los vuelos a Aruba para el sábado y suspendió los vuelos a Puerto Rico hasta la tarde, pero los vuelos a la República Dominicana no se vieron afectados.

American dijo que no aplicaría las tarifas de cambio para vuelos hacia y desde unos 20 destinos insulares, incluidos Anguila, Antigua, Curazao, Santa Lucía y las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Británicas.

Delta dijo que ha emitido una exención de tarifas de viaje para los clientes que viajan hacia o desde 13 aeropuertos afectados hasta el martes.

