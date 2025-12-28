americateve

Capitán de Marruecos pide a aficionados dejar de silbarle al equipo en la Copa África

RABAT, Marruecos (AP) — El capitán de Marruecos, Achraf Hakimi, ha pedido a los seguidores del país anfitrión que dejen de silbar al equipo en la Copa Africana de Naciones.

El marroquí Achraf Hakimi estrecha la mano de sus compañeros antes del juego de fútbol de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Mali en Rabat, Marruecos, el viernes 26 de diciembre de 2025. (AP Photo/Mosaab Elshamy)
“No es normal que los seguidores silben. Necesitamos a ese duodécimo hombre”, señaló el domingo Hakimi antes del último partido de grupo de Marruecos contra Zambia el lunes.

Los jugadores marroquíes fueron objeto de silbidos por parte de los aficionados locales al medio tiempo y nuevamente al final del partido tras su decepcionante empate 1-1 el viernes contra Mali.

"Necesitamos a los aficionados", expresó Hakimi. "Pero tenemos que respetar a nuestros rivales. No son oponentes fáciles".

Marruecos, el equipo africano mejor clasificado en el puesto número 11, es considerado el favorito para la 35ª edición del torneo después de llegar a las semifinales de la Copa del Mundo 2022. Los Leones del Atlas tienen todos sus partidos de grupo en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, la capital, con capacidad para casi 70.000 personas, donde también jugarán su primer partido de eliminación directa si terminan en la cima de su grupo.

"Sabemos que los aficionados quieren que ganemos todo el tiempo. Desde la Copa del Mundo, hay un nuevo Marruecos, pero no debemos olvidar mantener los pies en la tierra. Tener la AFCON en casa nos ayuda, pero no hace las cosas más fáciles. Los necesitamos detrás de nosotros. Y en cuanto a las críticas al entrenador, ha hecho un gran trabajo. Estuvo con el equipo en la Copa del Mundo. Ha cambiado mentalidades, incluso la mía".

Marruecos lidera el Grupo A con cuatro puntos en dos partidos, por delante de Mali y Zambia con dos, y Comoras con un punto antes de su último partido de grupo contra Mali, también el lunes.

Los dos primeros de cada grupo avanzan, junto con los mejores terceros.

Hakimi se refirió a su experiencia con el Paris Saint-Germain, donde los jugadores recibieron también silbatinas antes de que el equipo ganara la Liga de Campeones en mayo.

"La gente nos decía que no éramos un gran equipo. Al final, fuimos campeones de Europa. Así que ahí lo tienen", comentó Hakimi.

El entrenador de Marruecos, Walid Regragui, dijo que Hakimi hará su primera aparición en el torneo contra Zambia después de recuperarse de una lesión en el tobillo, ya sea como titular o como suplente.

"Es el mejor jugador de África", manifestó Regragui.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

