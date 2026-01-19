americateve

Caos final de la Copa Africana mella imagen de Marruecos como coanfitrión del Mundial 2030

RABAT, Marruecos (AP) — El ensayo de Marruecos como coanfitrión de la Copa del Mundo 2030 difícilmente pudo haber salido peor con la caótica final de la Copa Africana de Naciones.

Los hinchas de Senegal protesta tras pitarse un polémico penal a favor de Marruecos en la final de la Copa Africana, el domingo 18 de enero de 2026. (AP Foto/Youssef Loulidi)
Los hinchas de Senegal protesta tras pitarse un polémico penal a favor de Marruecos en la final de la Copa Africana, el domingo 18 de enero de 2026. (AP Foto/Youssef Loulidi) AP

La final se vio empañada el domingo por enfrentamientos entre aficionados y la seguridad en el campo y la retirada del equipo de Senegal, que sintió que se había cometido una grave injusticia después de que se anulara un gol en el tiempo de descuento antes de que al anfitrión Marruecos se le concediera un penal.

Los indignados seguidores senegaleses saltaron las barricadas y se colocaron en las posiciones de los fotógrafos detrás de una de los arcos, donde lanzaron sillas al campo y se enfrentaron a la seguridad antes de que llegara la policía para intentar restablecer el orden.

Mientras tanto, los jugadores rivales se encararon en la línea de banda con Walid Regragui, el técnico de Marruecos, involucrado en la refriega, posiblemente para calmar las tensiones. Los ánimos también se encendieron en la tribuna de prensa.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó las "escenas inaceptables" y criticó a los jugadores senegaleses por abandonar el campo después de que el árbitro congoleño Jean-Jacques Ndala pitara un penal a favor de Marruecos.

La gresca continuó incluso mientras se reanudaba el partido para que el atacante marroquí Brahim Díaz ejecutara una fallida definición a lo Panenka, picando el balón directo al arquero. Pape Gueye anotó en el tiempo extra para que Senegal ganara la final 1-0.

La conferencia de prensa posterior al partido del entrenador de Senegal, Pape Thiaw, fue cancelada después de que llegara sonriendo para responder a las preguntas de los periodistas cuando fue abucheado, presumiblemente por periodistas marroquíes, y se produjeron discusiones entre los medios acreditados.

Fallos de seguridad y toallas

Además de los fallos de seguridad que permitieron a los aficionados llegar al campo de juego durante la final, hubo otros incidentes que reflejaron mal en Marruecos como anfitrión, incluyendo el tira y afloja constante con Yéhvann Diouf, el arquero suplente de Senegal al intentar evitar que los recogepelotas marroquíes robaran las toallas del titular Édouard Mendy durante el partido.

A Stanley Nwabali, arquerro de Nigeria, también le robaron su toalla antes de la tanda de penales contra Marruecos en la semifinal.

Marruecos también pareció beneficiarse de un arbitraje favorable durante todo el torneo, mientras que su imagen como buen anfitrión se vio algo empañada por los ensordecedores silbidos que los equipos rivales enfrentaron por parte de los aficionados marroquíes en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah, con capacidad para 69.500 personas, donde el equipo local jugó todos sus partidos.

Antes de la final, la federación de Senegal condenó enérgicamente a las autoridades locales por el trato que recibió su equipo a su llegada a Rabat para el partido.

Aspectos positivos fuera del campo

Marruecos será coanfitrión principal del Mundial 2030 junto con España y Portugal. El torneo arrancará con partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay al celebrarse el centenario del torneo.

Los marroquíes cifran esperanzas de albergar la final en el Estadio Hassan II, actualmente en construcción, que se espera sea el estadio de fútbol más grande del mundo con una capacidad de 115.000 personas tras su finalización prevista en 2028.

Las conexiones ferroviarias que llevan a los aficionados de Rabat a los estadios en Tánger, Marrakech, Casablanca, Agadir y Fez son excelentes, mientras que la aplicación de boletos de la red ferroviaria nacional ONCF está disponible en inglés, francés o árabe y es fácil de usar para los aficionados extranjeros.

Las autopistas entre las principales ciudades también son excelentes y fueron elogiadas por los periodistas que llegaron de otros países africanos.

Marruecos ya ha invertido mucho en infraestructura e instalaciones en su intento por convertirse en una superpotencia del fútbol, y aún no ha terminado.

El reino será el anfitrión de la Copa Africana de Naciones Femenina por tercera vez consecutiva a partir del 17 de marzo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

