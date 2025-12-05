Caos en aeropuertos en India tras cancelación de vuelos de la mayor aerolínea del país

Pasajeros esperan en el exterior del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Nueva Delhi tras la cancelación o retraso de varios vuelos de Indigo Airlines, el 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Manish Swarup) AP

Se vivieron escenas de frustración, con pasajeros durmiendo en el piso en los aeropuertos, haciendo fila durante horas en los mostradores de atención al cliente y esperando sin recibir información clara por parte de la aerolínea.

La del viernes fue la cuarta jornada consecutiva de interrupciones, mientras la compañía de bajo costo enfrenta nuevas regulaciones que exigen períodos de descanso más largos y limitan las horas de vuelo nocturno para abordar las preocupaciones sobre el cansancio y la seguridad.

La primera fase de la nueva legislación entró en vigor en julio y la segunda en noviembre. IndiGo tuvo dificultades para adaptar sus horarios a tiempo, lo que provocó cancelaciones e interrupciones generalizadas.

El jueves se cancelaron más de 300 vuelos de IndiGo, y varios cientos se retrasaron. Un aviso a pasajeros en el aeropuerto de Delhi el viernes indicaba que todos los vuelos nacionales de IndiGo permanecerán cancelados hasta la medianoche. Otras aerolíneas importantes, como Air India, no han tenido problemas similares hasta la fecha.

IndiGo opera alrededor de 2.300 vuelos diarios y controla casi el 65% del mercado de aviación doméstica en India.

Sajal Bose tenía previsto viajar con su esposa, Senjuti Bose, temprano el viernes de Kolkata a Nueva Delhi para asistir a las bodas de plata de un amigo. Su vuelo se canceló una hora antes del despegue.

Bose contó a The Associated Press que ahora tomará un tren de nueve horas a la ciudad de Bagdogra, donde planea embarcar hacia la capital en un avión de otra aerolínea. “Es muy irresponsable y una negligencia total. Muy difícil para personas mayores como nosotros”, declaró.

En un correo electrónico interno enviado a los empleados esta semana, visto por The Associated Press, el director general de IndiGo, Pieter Elbers, se disculpó y citó fallos tecnológicos, cambios de horario, condiciones climáticas adversas, aumento de la congestión y la implementación de las nuevas reglas como los motivos de las interrupciones de vuelos.

El Ministerio de Aviación Civil dijo en un comunicado que las interrupciones se produjeron principalmente por errores de juicio y fallos de planificación mientras la aerolínea ponía en marcha la segunda fase de las normas, y que la aerolínea reconoció que los efectos de las medidas sobre su tripulación superó sus expectativas.

IndiGo solicitó una moratoria en la aplicación de la ley y le dijo al gobierno que estaba tomando medidas correctivas. Sus operaciones estarán completamente restauradas para el 10 de febrero dijo.

Se esperan más cancelaciones a lo largo de las próximas semanas. La aerolínea dijo que reduciría sus operaciones de vuelo a partir del 8 de diciembre para minimizar las interrupciones.

El video periodista de Associated Press Piyush Nagpal contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

