Cangrejeros y Leones avanzan a la final en Puerto Rico

Shed Long Jr. rompió el empate con un sencillo remolcador en la decimotercera entrada, y Brian Navarreto sacudió un jonrón con las bases llenas para coronar el rally que selló el pase a la final.

Santurce ha ganado 16 campeonatos en Puerto Rico, el más reciente en 2020. Ha conquistado además en cinco ocasiones la Serie del Caribe.

En Carolina, Alex Dickerson conectó un jonrón solitario, Aldemar Burgos remolcó una carrera con un doble y Jesmuel Valentín impulsó otra con un elevado de sacrificio, para que los Leones de Ponce resistieran un intento de remontada y superaran por 4-3 a los Gigantes de Carolina, asegurando su lugar en la serie final.

Con una ventaja de 4-0 en el noveno episodio, Félix Stevens sacudió un cuadrangular de tres carreras que avivó el drama. Sin embargo, el cerrador Andrew Marrero se recompuso y cerró el encuentro.

Los Leones han conquistado 11 títulos nacionales, el último en 2009, y fueron campeones de la Serie del Caribe una sola vez, en 1972.

Las Águilas Cibaeñas derrotaron 3-1 a los Toros del Este para meterse de lleno en la pelea por un lugar en la serie final de la Liga Dominicana de Béisbol, cuando restan siete encuentros por disputarse en la ronda semifinal de todos contra todos.

Cristian Adames y Ángel Genao conectaron sencillos remolcadores por las Águilas, mientras que un comité de nueve lanzadores limitó a los Toros a seis imparables y una sola carrera para asegurar la victoria.

En Santo Domingo, Junior Lake conectó un sencillo con las bases llenas en la parte baja del décimo episodio para remolcar dos anotaciones, y los Leones del Escogido dejaron en el terreno a los Gigantes del Cibao, al imponerse por 7-6, con lo cual lideran de nuevo el Round Robin con marca de 8-3.

Los Toros marchan segundos con récord de 7-4, seguidos por las Águilas (6-5) y los Gigantes (1-10), estos últimos prácticamente eliminados.

Cardenales aplastan a Bravos y siguen invictos en Round Robin venezolano

Los Cardenales de Lara prolongaron su sólido arranque en la postemporada con una victoria de 13-6 sobre los Bravos de Margarita.

Con el triunfo, los Cardenales se mantienen invictos y lideran la ronda de todos contra todos que define a los finalistas de la Liga Venezolana de Béisbol.

Danry Vázquez bateó de 5-3 con un doble, dos carreras anotadas y cuatro remolcadas, mientras que Alí Sánchez se fue de 4-2 con un doble, un jonrón y también cuatro impulsadas.

En Valencia, Diego Infante conectó un jonrón de dos carreras para coronar un ataque de cuatro en la primera entrada, mientras que Jesús Sucre y Romer Cuadrado añadieron cuadrangulares solitarios en la victoria de los Caribes de Anzoátegui por 10-4 sobre los Navegantes del Magallanes.

Los Cardenales lideran el Round Robin, programado a 16 jornadas, con marca de 3-0, seguidos por Águilas del Zulia (2-1), Caribes (2-2), Bravos (1-3) y Navegantes (0-3).

