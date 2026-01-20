Cangrejeros se coronan y representarán a Puerto Rico en la Serie del Caribe

Compartir en:









Jaca López impulsó una carrera con un doble, mientras que Brian Navarreto y Johneshwy Fargas añadieron sencillos remolcadores para completar la ofensiva de los campeones, que recurrieron a un comité de seis lanzadores para limitar a los Leones a apenas una carrera.

Con ello, acudirán al certamen caribeño que se disputará del 1 al 7 de febrero en el estado occidental mexicano de Jalisco.

Es el 17mo título en la historia de Santurce, el tercer equipo más ganador del circuito, solo detrás de los Indios de Mayagüez, con 20 campeonatos, y los Criollos de Caguas, con 21. Fundados en 1939, los Cangrejeros también han conquistado cinco campeonatos de la Serie del Caribe, el más reciente en 2000.

Navegantes remontan, Bravos agonizan en Venezuela Los Navegantes del Magallanes derrotaron 7-5 a los Bravos de Margarita para reavivar sus aspiraciones de clasificar a la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Los Bravos quedaron al borde de la eliminación tras perder nueve de sus 12 compromisos en la ronda semifinal de todos contra todos.

Luis Sardiñas rompió el empate en el noveno episodio con un doble remolcador y aseguró el triunfo al anotar tras otro doble de Wilfredo Tovar, que se internó apenas en terreno bueno por la línea del jardín derecho. Renato Núñez brilló con un jonrón de dos carreras y Eliezer Alfonzo aportó también un cuadrangular solitario.

En Barquisimeto, los Cardenales de Lara explotaron con seis anotaciones en la segunda entrada, camino a una paliza por 11-3 sobre las Águilas del Zulia. Alí Sánchez tuvo una noche perfecta al batear de 5-5, con dos dobles, un jonrón, tres carreras anotadas y dos producidas. Danry Vázquez se fue de 4-1, con un doble y tres remolcadas, y Luisangel Acuña terminó de 4-3, con tres anotadas. Con cuatro jornadas por disputarse en el Round Robin, los Caribes de Anzoátegui lideran con marca de 8-4, seguidos por los Cardenales (7-5), Navegantes (6-6), Águilas (6-6) y Bravos (3-9). _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP