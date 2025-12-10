Cangrejeros remontan y continúan de líderes en Puerto Rico

Andrew Velázquez conectó un doble remolcador de dos anotaciones y Jack López añadió un jonrón solitario para destacar por los Cangrejeros, quienes finalmente se llevaron la victoria por 8-7 de manera anticlimática, cuando el propio López anotó la carrera de la diferencia tras un balk en la parte baja del noveno episodio.

En Caguas, Matthew Lugo bateó de 5-2 con un doble, una carrera anotada y una producida; Isan Díaz se fue de 4-2 también con una anotada y una remolcada, y un comité de cuatro lanzadores limitó a sólo tres imparables a los Indios de Mayagüez en la victoria de los Criollos de Caguas por 5-0.

En casa, los Leones de Ponce superaron 3-2 a los Senadores de San Juan. William Simoneit conectó un elevado de sacrificio en la parte baja del noveno capítulo para dejar en el terreno a los visitantes.

Los Toros del Este desataron una ofensiva de 13 imparables para derrotar 12-5 a las Águilas Cibaeñas y acercarse a cinco juegos y medio en la lucha por el liderato de la Liga Dominicana de Béisbol.

Bryan De La Cruz bateó de 4-1 con un jonrón y cuatro carreras producidas; Yairo Muñoz se fue de 3-2 con un doble, un cuadrangular, tres anotadas y dos empujadas, y Rafael Lantigua conectó de 5-2, también con un jonrón y dos empujadas.

En San Pedro de Macorís, Josh Lester bateó un jonrón de dos carreras en la décima entrada para dejar en el terreno a los Leones del Escogido y darles a las Estrellas Orientales una dramática victoria por 6-4.

Los Tigres del Licey doblegaron 6-1 a los Gigantes del Cibao en Santo Domingo. Sergio Alcántara remolcó dos anotaciones con un sencillo y Cal Stevenson añadió otro sencillo productor de una más.

Acuña y Tiburones superan a Tigres en Venezuela

Los Tiburones de La Guaira, que tienen en sus filas al astro de las Grandes Ligas Ronald Acuña Jr., consiguieron una valiosa victoria por 11-4 sobre los Tigres de Aragua para acercarse a la zona de clasificación en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Gabriel Arias bateó de 5-3 con un jonrón y cuatro carreras remolcadas, mientras que Juniel Querecuto conectó de 5-5 con tres carreras anotadas y una empujada.

Acuña jugó en el jardín derecho, y aunque bateó de 3-0, anotó dos carreras y empujó una más para colaborar en la ofensiva de los Tiburones.

En Puerto La Cruz, Luisángel Acuña, hermano de Ronald, conectó un jonrón de tres anotaciones y Rafael Ortega bateó de 4-1 con un triple y dos remolcadas, en la victoria de los Cardenales de Lara por 6-4 sobre los Caribes de Anzoátegui.

Los Navegantes del Magallanes aplastaron 10-3 a los Leones del Caracas en Valencia. Carlos Rodríguez explotó al batear de 5-3 con un cuadrangular y cinco carreras remolcadas.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP