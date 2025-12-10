americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cangrejeros remontan y continúan de líderes en Puerto Rico

Los Cangrejeros de Santurce vinieron de atrás y dejaron tendidos en el terreno a los Gigantes de Carolina, para firmar su cuarta victoria consecutiva y ratificarse el miércoles como líderes de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Andrew Velázquez conectó un doble remolcador de dos anotaciones y Jack López añadió un jonrón solitario para destacar por los Cangrejeros, quienes finalmente se llevaron la victoria por 8-7 de manera anticlimática, cuando el propio López anotó la carrera de la diferencia tras un balk en la parte baja del noveno episodio.

En Caguas, Matthew Lugo bateó de 5-2 con un doble, una carrera anotada y una producida; Isan Díaz se fue de 4-2 también con una anotada y una remolcada, y un comité de cuatro lanzadores limitó a sólo tres imparables a los Indios de Mayagüez en la victoria de los Criollos de Caguas por 5-0.

En casa, los Leones de Ponce superaron 3-2 a los Senadores de San Juan. William Simoneit conectó un elevado de sacrificio en la parte baja del noveno capítulo para dejar en el terreno a los visitantes.

Toros apalean a Águilas en Dominicana

Los Toros del Este desataron una ofensiva de 13 imparables para derrotar 12-5 a las Águilas Cibaeñas y acercarse a cinco juegos y medio en la lucha por el liderato de la Liga Dominicana de Béisbol.

Bryan De La Cruz bateó de 4-1 con un jonrón y cuatro carreras producidas; Yairo Muñoz se fue de 3-2 con un doble, un cuadrangular, tres anotadas y dos empujadas, y Rafael Lantigua conectó de 5-2, también con un jonrón y dos empujadas.

En San Pedro de Macorís, Josh Lester bateó un jonrón de dos carreras en la décima entrada para dejar en el terreno a los Leones del Escogido y darles a las Estrellas Orientales una dramática victoria por 6-4.

Los Tigres del Licey doblegaron 6-1 a los Gigantes del Cibao en Santo Domingo. Sergio Alcántara remolcó dos anotaciones con un sencillo y Cal Stevenson añadió otro sencillo productor de una más.

Acuña y Tiburones superan a Tigres en Venezuela

Los Tiburones de La Guaira, que tienen en sus filas al astro de las Grandes Ligas Ronald Acuña Jr., consiguieron una valiosa victoria por 11-4 sobre los Tigres de Aragua para acercarse a la zona de clasificación en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Gabriel Arias bateó de 5-3 con un jonrón y cuatro carreras remolcadas, mientras que Juniel Querecuto conectó de 5-5 con tres carreras anotadas y una empujada.

Acuña jugó en el jardín derecho, y aunque bateó de 3-0, anotó dos carreras y empujó una más para colaborar en la ofensiva de los Tiburones.

En Puerto La Cruz, Luisángel Acuña, hermano de Ronald, conectó un jonrón de tres anotaciones y Rafael Ortega bateó de 4-1 con un triple y dos remolcadas, en la victoria de los Cardenales de Lara por 6-4 sobre los Caribes de Anzoátegui.

Los Navegantes del Magallanes aplastaron 10-3 a los Leones del Caracas en Valencia. Carlos Rodríguez explotó al batear de 5-3 con un cuadrangular y cinco carreras remolcadas.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

Destacados del día

ARCHIVO - El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico el domingo 26 de noviembre de 2023. (Técnico de Información de Segunda Clase Ruskin Naval/U.S. Navy vía AP, archivo)

Trump anuncia incautación de buque petrolero frente a Venezuela: el buque iba rumbo a Cuba

Suben a 44 los muertos por chikungunya y dengue en Cuba

Suben a 44 los muertos por chikungunya y dengue en Cuba

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Se apaga La Grande: Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

Se apaga "La Grande": Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter