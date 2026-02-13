americateve

Canes son disfrazados de personajes del carnaval andino boliviano durante desfile

LA PAZ, Bolivia (AP) — Bendy, una perrita de dos años, movía sus polleras doradas típicas de las mujeres andinas de Bolivia durante una pasarela de mascotas con disfraces alusivos al carnaval.

Bendy es disfrazada con la figura del Carnaval Chola durante un desfile de mascotas y concurso de disfraces para las tres figuras del Carnaval: Ika, Chola y Pepino, en La Paz, Bolivia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Foto AP/Juan Karita)
Bendy es disfrazada con la figura del Carnaval "Chola" durante un desfile de mascotas y concurso de disfraces para las tres figuras del Carnaval: Ika, Chola y Pepino, en La Paz, Bolivia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Foto AP/Juan Karita) AP

Dafne González, la dueña de Bendy y bailarina de 30 años, contó a The Associated Pres que se le dificultó encontrar los disfraces para su mascota por lo que modificó la ropa diseñada para una niña y decidió participar.

Bendy estaba disfrazada de la Chola, en Bolivia una mujer andina que viste pollera o una falda plizada colorida, blusa ajustada y sombrero adornado con joyas de oro.

En la pasarela bailaron ambas. González lanzaba papeles multicolores mientras Bendy ladraba y movía su cola.

“Para mí Bendy es mi hija y también disfruta y participa del carnaval”, dijo González, disfrazada de Pepino, con un traje dorado y blanco.

El Pepino es un personaje inspirado en el arlequín europeo y fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de La Paz. Lleva máscaras con una sonrisa para representar la alegría y la sátira en el carnaval que se celebra anualmente.

Mientras los otros participantes de cuatro patas lucían el traje de Pepinos de diferentes colores, como Nerón de 14 años. Mientras que Malú y Molly, dos cockers, estaban disfrazadas de Cholas, entre otros.

Las mascotas llevan al carnaval su alegría y cariño. El desfile sirve para olvidar un poco la crisis y disfrutar todos, destacó Paola Alvarez, de la alcaldía de La Paz, que organizó el concurso.

En Bolivia la celebración inicia con el carnaval andino en Oruro, en el altiplano de la nación andina, que se prolongará hasta el martes con ofrendas y rituales a la Pachamama (Madre Tierra) para pedir por buenas cosechas y mejores augurios para los negocios.

Las autoridades calculan que el carnaval en todas las regiones de Bolivia mueve más de 100 millones de dólares, una inyección importante para la golpeada economía del país.

FUENTE: AP

