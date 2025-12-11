americateve

Candidatos hacen el último esfuerzo antes de la decisiva segunda vuelta presidencial en Chile

SANTIAGO (AP) — Los aspirantes a la presidencia de Chile cerraron el jueves sus campañas electorales a tres días de la segunda vuelta en la que se decidirá quién será el próximo gobernante del país después de que ningún candidato obtuviera la mayoría de los votos en los comicios del pasado 16 de noviembre.

El candidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a sus partidarios durante un mitin antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Temuco, Chile, el jueves 11 de diciembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)
El candidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a sus partidarios durante un mitin antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Temuco, Chile, el jueves 11 de diciembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

La comunista Jeannette Jara, abanderada de la coalición oficialista, y el veterano ultraderechista José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano y postulante por tercera vez a La Moneda, volverán a medirse el domingo en un balotaje para el cual unos 15,6 millones de chilenos están convocados a votar.

Tanto Jara como Kast han elegido cerrar sus campañas en localidades aisladas de Santiago y donde cuentan con músculo político: mientras la comunista optó por la norteña localidad de Coquimbo para su última aparición pública, el republicano bajó el telón de su campaña en Temuco, en el sur del país.

Sus últimos actos públicos coinciden con el cierre del periodo legal de toda propaganda electoral y estuvieron caracterizados por un último esfuerzo por acercarse al electorado y conquistar a aquellos que aún no han decidido su voto, que rondan entre un 17% y 20%, según las encuestas.

A partir de la primera hora del viernes quedan prohibidas manifestaciones o reuniones públicas con fines electorales, la publicidad en prensa escrita, radio y redes sociales y la instalación de carteles, afiches, lienzos o entrega de volantes.

Tras una de las primeras vueltas más polarizadas desde la redemocratización en 1990, marcada por el pulso firme entre los dos polos más extremos del espectro político, todas las encuestas vaticinan un amplio triunfo de Kast, con una ventaja de entre 15 y 20 puntos por encima de Jara.

“Estamos seguros de que este domingo vamos a ganar y va a ser hermoso”, afirmó Kast a la muchedumbre que lo acompañaba.

Así como pasó a lo largo de su campaña, su discurso final estuvo centrado en los temas de seguridad y economía, aunque igualmente aprovechó para verter duras críticas al gobierno del saliente mandatario Gabriel Boric y a Jara.

El republicano aseguró que en su eventual gobierno todos van a “trabajar juntos” y volvió a defender sus medidas para una gestión de emergencia para frenar la escalada de la violencia. "Esta es una cruzada para recuperar la paz, el orden y la justicia en nuestro país”.

Jara, por su parte, también aprovechó su último mitin previo al balotaje para reforzar algunos de los ejes de su campaña.

Entre otras medidas prometió “defender lo conquistado”, en referencia a los derechos laborales logrados durante su gestión al frente del Ministerio del Trabajo y tener “mano dura” para combatir la “delincuencia, los abusos, la corrupción y la colusión”.

“La gente merece... llegar a su casa en la noche tranquila y no pensar que va a ser asaltada. Y también llegar a fin de mes pudiendo pagar sus cuentas y ojalá ahorrar un poco", afirmó. "Esas dos seguridades son mi compromiso con ustedes”.

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales será elegido el candidato que obtenga la mayoría simple de los votos válidos.

FUENTE: AP

