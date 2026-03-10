americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Candidato presidencial de ultraderecha en Colombia anuncia su fórmula vicepresidencial

BOGOTÁ (AP) — El ultraderechista Abelardo de la Espriella, uno de los candidatos presidenciales punteros en Colombia según las encuestas, anunció el martes a un exministro de Hacienda como su fórmula vicepresidencial y lo describió como una persona capaz de generar consensos.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se toma una selfie con sus partidarios durante un mitin de campaña en Corabastos, el centro de distribución de alimentos más grande de Bogotá, Colombia, el sábado 28 de febrero de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara)
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se toma una selfie con sus partidarios durante un mitin de campaña en Corabastos, el centro de distribución de alimentos más grande de Bogotá, Colombia, el sábado 28 de febrero de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

Se trata de José Manuel Restrepo, un conservador que no pertenece a la ultraderecha, quien se ha dedicado a la academia como directivo de varias universidades. En el gobierno del conservador Iván Duque (2018-2022) fue ministro de Industria y Comercio y luego de Hacienda.

De la Espriella es uno de los candidatos que competirán por la presidencia en la primera vuelta a celebrarse el 31 de mayo en la que aspirará a suceder a Gustavo Petro, el primer presidente de tendencia de izquierda en la historia del país.

De la Espriella no participó en la consulta presidencial de la derecha, la cual era voluntaria, para llegar directamente a la primera vuelta respaldado por miles de firmas de ciudadanos.

Con el anuncio de Restrepo como su candidato a vicepresidente, De la Espriella aseguró que de ese mismo talante sería un eventual gabinete en su gobierno porque considera que debe rodearse “de gente mejor que yo: así será el gabinete, de lujo”.

De la Espriella no ha ejercido cargos públicos ni se ha medido en votaciones; su experiencia es como empresario y abogado en casos muy sonados como el de Alex Saab, empresario colombiano al que Estados Unidos acusó de ser testaferro del entonces presidente Nicolás Maduro. De la Espriella dijo que dejó de prestar servicios a Saab hace siete años.

Restrepo, en cambio, tiene más experiencia en el manejo estatal. Desempeñó el cargo de ministro de Comercio y Hacienda en un momento álgido del gobierno de Duque, que afrontó manifestaciones masivas en contra de sus políticas y en reclamo de garantías sociales para los más vulnerables.

“En una decisión orientada a tender puentes, construir consensos con quienes piensan distinto y aportar experiencia y madurez al proyecto de reconstrucción del país”, indicó la campaña de De la Espriella en un comunicado.

El izquierdista Iván Cepeda, candidato del partido de Petro, anunció como su fórmula vicepresidencial a la senadora indígena Aida Quilcué, en un guiño a las comunidades indígenas que apoyan al gobierno actual.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

Destacados del día

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter