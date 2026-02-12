americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Candidato presidencial colombiano Abelardo De la Espriella denuncia presuntas amenazas del ELN

BOGOTÁ (AP) — El candidato presidencial colombiano Abelardo De la Espriella, opositor al gobierno, denunció el jueves que recibió una amenaza anónima en la que lo alertaban que fue presuntamente declarado “objetivo militar” por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional.

El aspirante presidencial Abelardo De la Espriella, del Partido Defensores de la Patria, habla con la prensa durante un mitin de campaña en Medellín, Colombia, el miércoles 28 de enero de 2026, antes de la primera vuelta electoral el 31 de mayo. (Foto AP/Miguel López)
El aspirante presidencial Abelardo De la Espriella, del Partido Defensores de la Patria, habla con la prensa durante un mitin de campaña en Medellín, Colombia, el miércoles 28 de enero de 2026, antes de la primera vuelta electoral el 31 de mayo. (Foto AP/Miguel López) AP

En la denuncia remitida a la policía y publicada por la campaña detallan que las amenazas fueron recibidas por el jefe de seguridad personal del candidato, desde un número privado que alertó que “el ELN tiene planeado un accionar terrorista debido a los bombardeos, por lo que le dieron la orden a los diferentes frentes urbanos atentar contra uno de los objetivos ‘el tigre’ y sus diferentes sedes de campaña".

El ELN, alzado en armas desde 1964, no ha aceptado públicamente haber amenazado al candidato.

El candidato solicitó, en un comunicado, un refuerzo de su esquema de protección y la “intervención urgente de los organismos de inteligencia” estatales para establecer la “credibilidad, alcance y origen de la amenaza”.

El Ministerio del Interior dijo a The Associated Press a través de su oficina de prensa que, tras las amenazas denunciadas por el candidato, están evaluando la situación con la policía en el comité presidencial para garantizar seguridad a candidatos en riesgo.

Al menos dos decenas de candidatos presidenciales aspiran a suceder a Petro y se alistan a competir en las elecciones del 31 de mayo, en la primera vuelta presidencial.

La actual campaña electoral tuvo su punto de violencia más alto en junio del año pasado con el atentado a tiros contra el precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay, quien falleció a causa de las heridas dos meses después.

A finales del año pasado, otros dos candidatos denunciaron amenazas. Mauricio Lizcano, exministro del gobierno de Petro, recibió en su sede de campaña una corona fúnebre con el nombre de su padre; mientras que la candidata opositora Paloma Valencia fue alertada de un supuesto plan para atentar contra su vida.

El gobierno de Petro suspendió los diálogos de paz con el ELN desde hace un año como reproche por una incursión armada contra un bando enemigo en la frontera con Venezuela que terminó por afectar a los civiles.

El ejército responsabilizó al ELN el jueves de atacar con drones cargados con explosivos un cantón militar ubicado en Arauca, fronterizo con Venezuela, causando heridas leves a dos oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Barcos mexicanos llegan a La Habana con 814 toneladas de ayuda humanitaria ante crisis en Cuba

Barcos mexicanos llegan a La Habana con 814 toneladas de ayuda humanitaria ante crisis en Cuba

Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter