Candidato presidencial colombiano Abelardo De la Espriella denuncia presuntas amenazas del ELN

El aspirante presidencial Abelardo De la Espriella, del Partido Defensores de la Patria, habla con la prensa durante un mitin de campaña en Medellín, Colombia, el miércoles 28 de enero de 2026, antes de la primera vuelta electoral el 31 de mayo. (Foto AP/Miguel López) AP

En la denuncia remitida a la policía y publicada por la campaña detallan que las amenazas fueron recibidas por el jefe de seguridad personal del candidato, desde un número privado que alertó que “el ELN tiene planeado un accionar terrorista debido a los bombardeos, por lo que le dieron la orden a los diferentes frentes urbanos atentar contra uno de los objetivos ‘el tigre’ y sus diferentes sedes de campaña".

El ELN, alzado en armas desde 1964, no ha aceptado públicamente haber amenazado al candidato.

El candidato solicitó, en un comunicado, un refuerzo de su esquema de protección y la “intervención urgente de los organismos de inteligencia” estatales para establecer la “credibilidad, alcance y origen de la amenaza”.

El Ministerio del Interior dijo a The Associated Press a través de su oficina de prensa que, tras las amenazas denunciadas por el candidato, están evaluando la situación con la policía en el comité presidencial para garantizar seguridad a candidatos en riesgo.

El ultraderechista De la Espriella es uno de los punteros en las encuestas, junto al senador de izquierda Iván Cepeda, candidato por movimiento político del presidente Gustavo Petro, primero de tendencia izquierdista en el país.

Al menos dos decenas de candidatos presidenciales aspiran a suceder a Petro y se alistan a competir en las elecciones del 31 de mayo, en la primera vuelta presidencial.

La actual campaña electoral tuvo su punto de violencia más alto en junio del año pasado con el atentado a tiros contra el precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay, quien falleció a causa de las heridas dos meses después.

A finales del año pasado, otros dos candidatos denunciaron amenazas. Mauricio Lizcano, exministro del gobierno de Petro, recibió en su sede de campaña una corona fúnebre con el nombre de su padre; mientras que la candidata opositora Paloma Valencia fue alertada de un supuesto plan para atentar contra su vida.

El gobierno de Petro suspendió los diálogos de paz con el ELN desde hace un año como reproche por una incursión armada contra un bando enemigo en la frontera con Venezuela que terminó por afectar a los civiles.

El ejército responsabilizó al ELN el jueves de atacar con drones cargados con explosivos un cantón militar ubicado en Arauca, fronterizo con Venezuela, causando heridas leves a dos oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

FUENTE: AP