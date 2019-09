Canciones de Jay-Z y Cindi Lauper al Registro de Grabaciones

El registro agregará el discurso que dio Kennedy tras el asesinato del reverendo Martin Luther King Jr. en 1968, dos meses antes de su propio asesinato.

La lista incluye "Superfly" de Curtis Mayfield, "She's So Unusual" de Lauper y el álbum "Blueprint" de Jay-Z, además de "Mississippi Goddam" de Nina Simon, "You Make Me Feel (Mighty Real)" de Sylvester y "Schoolhouse Rock!"

La Biblioteca del Congreso selecciona los títulos a preservar en base a su importancia cultural e histórica para el paisaje sonoro estadounidense.