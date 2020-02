Canciller israelí ataca “declaración aterradora” de Sanders

El ministro de exteriores Israel Katz incursionó con audacia en la política interior estadounidense al afirmar que no había un judío en el mundo que no “sueñe con Jerusalén” y que las declaraciones de Sanders eran tan graves que no podía dejar de responder.

“Nosotros no intervenimos en el proceso electoral interno estadounidense, que es espléndido”, dijo Katz a la Radio del Ejército, pero observó que en la trayectoria de Sanders abundaban los ataques a Israel y los aspectos más sagrados de su identidad y seguridad nacional.

“Naturalmente, la gente que apoya a Israel no apoyará a alguien que se opone a estas cosas”, aseguró.

Sanders anunció recientemente que no asistirá a una conferencia de la organización proisraelí AIPAC, que calificó de “foro para el fanatismo”.

Ha dicho que es partidario de reducir la ayuda a Israel para dársela a los palestinos. Sanders, que de resultar elegido sería el primer presidente estadounidense judío, dijo el martes que “no se puede pasar por alto el sufrimiento del pueblo palestino”.