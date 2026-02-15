americateve

Canciller iraní asistirá a diálogo "indirecto" con EEUU en Ginebra

DUBAI (AP) — El principal diplomático de Irán viajaba a Ginebra el domingo, donde se llevará a cabo la segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos, informó la prensa estatal iraní.

El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, y su delegación partieron de Teherán hacia la ciudad suiza después de la primera ronda de conversaciones indirectas en Omán la semana pasada. Omán mediará las conversaciones en Ginebra, informó la agencia estatal de noticias IRNA en su canal de Telegram.

Conversaciones similares el año pasado fracasaron tras la guerra de 12 días de Irán contra Israel, que incluyó el bombardeo por parte de Estados Unidos de instalaciones nucleares iraníes.

El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con usar la fuerza para obligar a Teherán a aceptar restricciones a su programa nuclear. Irán ha amenazado con responder de la misma forma. Trump también ha amenazado a Irán por la mortal represión de las recientes protestas a nivel nacional.

Países árabes han advertido que cualquier ataque podría ocasionar otro conflicto regional.

Washington sostiene que Irán no puede enriquecer uranio bajo ningún concepto, algo que Teherán rechaza.

Aunque Irán insiste en que su programa nuclear tiene fines pacíficos, cada vez más funcionarios han amenazado con buscar un arma nuclear. Antes de la guerra en junio, Irán tenía uranio enriquecido hasta un 60%, técnicamente a un paso de que sea de uso armamentístico.

También se espera que Araghchi se reúna con sus homólogos de Suiza y Omán, así como con el director general de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA).

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

