Canciller colombiana dice que darían refugio a Nicolás Maduro en caso de que abandonara Venezuela

BOGOTÁ (AP) — La canciller colombiana Rosa Villavicencio aseguró el jueves que su país estaría dispuesto a acoger a Nicolás Maduro en condición de refugiado en caso de que abandonara Venezuela como parte de una transición del poder, justo cuando Estados Unidos mantiene una fuerte presión militar en el Caribe.

ARCHIVO - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene una espada ceremonial que se dice que perteneció al héroe independentista Simón Bolívar durante una marcha cívico-militar organizada por el gobierno en Caracas, Venezuela, el 25 de noviembre de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) AP

Villavicencio respondió que “seguramente sí” Colombia abriría las puertas a Maduro cuando una periodista de Caracol Radio le preguntó si lo haría en caso de que el gobernante quisiera exiliarse en suelo colombiano.

“Nosotros lo que estamos diciendo es que es necesario negociar y encontrar una salida a la situación de tensión en el Caribe, siempre mediante el diálogo y la negociación diplomática que permita evitar cualquier injerencia”, explicó Villavicencio. "Si para ello hace falta una negociación y una transición, Colombia está dispuesta a apoyarla... si ello pasa porque la política del exilio se tenga que otorgar, nosotros tenemos una política de refugio”.

La canciller negó que Colombia esté mediando entre Maduro y sectores de la oposición de Venezuela, pero reiteró que su país está disponible para hacerlo.

Colombia mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela pese a que el presidente Gustavo Petro —el primer izquierdista en gobernar el país— no ha reconocido formalmente la alegada victoria de Maduro en las cuestionadas elecciones de 2024.

En medio de la tensión por el despliegue militar estadounidense, Petro propuso la víspera una “amnistía general”, en un mensaje en la red social X en el que instó a Maduro a defender a su país de una agresión externa con “más democracia” y no con "represiones ineficientes”.

FUENTE: AP

