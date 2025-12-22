americateve

Cancelan planes para albergar partido de la Serie A entre AC Milan y Como en Australia

MILÁN (AP) — Los planes para jugar un partido de la Serie A entre el AC Milan y el Como en Australia el próximo mes han sido abandonados.

El director técnico del Como, Cesc Fàbregas, observa durante el juego de fútbol de la Serie A entre la AS Roma y el Como 1907 en el Estadio Olímpico de Roma, Italia, el lunes 15 de diciembre de 2025. (Fabrizio Corradetti/LaPresse vía AP)
La liga italiana y los organizadores locales emitieron un comunicado conjunto el lunes diciendo que el partido se cancelaba.

El presidente de la Serie A, Ezio Simonelli, afirmó que la Confederación Asiática de Fútbol emitió recientemente una "escalada de solicitudes adicionales e inaceptables" que hicieron imposible organizar el partido.

Milan estaba buscando un sitio alternativo para jugar el partido cuando su estadio San Siro no está disponible debido a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Habría sido el primer partido doméstico de una de las cinco principales ligas de Europa jugado fuera del continente.

Milan y Como están a menos de una hora de distancia. El partido del ocho de febrero aún no ha sido reubicado.

El otro partido programado en el extranjero, el partido de La Liga entre Barcelona y Villarreal fuera de Miami este mes, fue cancelado en octubre tras las protestas de jugadores y aficionados en España.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

