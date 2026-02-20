americateve

Cancelan FanFest del Mundial previsto cerca de la Estatua de la Libertad

JERSEY CITY, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El comité anfitrión local de Nueva York y Nueva Jersey para la Copa Mundial canceló su “FanFest”, que estaba previsto realizarse en el Liberty State Park, en Jersey City.

ARCHIVO - Foto del 16 de junio del 2022, el gobernador de Nueva Jersey Phil Murph y el alcalde de Nueva York Eric Adams hablan durante el evento para elegir las sedes del Mundial 2026. (AP Foto/Stefan Jeremiah, Archivo)
Se descartaron los planes del festival, que iba a durar varias semanas y se celebraría a unos 24 kilómetros del MetLife Stadium, en East Rutherford, donde se llevará a cabo la final el 19 de julio.

El FanFest fue anunciado en febrero de 2025 por Tammy Murphy, esposa del entonces gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y presidenta del directorio del comité anfitrión de Nueva York/Nueva Jersey, quien señaló que estaría abierto para los 104 partidos del torneo, que comienza el 11 de junio.

El comité indicó en un comunicado el viernes que “una red ampliada de zonas para aficionados y celebraciones comunitarias en los 21 condados de Nueva Jersey servirá como piedra angular del programa oficial de participación de aficionados de la región”.

Mikie Sherrill, sucesora de Murphy como gobernadora, anunció el jueves una iniciativa de 5 millones de dólares para financiar acciones comunitarias relacionadas con el Mundial.

Recién en diciembre se pusieron a la venta las entradas para el FanFest.

Los planes para un FanFest en el Corona Park, Queens, en la ciudad de Nueva York, tampoco prosperaron Ahora se planea uno en el Billie Jean King National Tennis Center de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, en Queens, del 17 al 28 de junio, y está programada una villa para aficionados en el Rockefeller Center de Manhattan del 4 al 19 de julio.

Los festivales para aficionados con pantallas gigantes de video han formado parte de la organización de cada Mundial desde 2006.

La FIFA está gestionando directamente esta edición del Mundial, a diferencia del pasado, cuando un comité organizador local se encargaba de la logística. Ahora, los comités anfitriones se limitan a acuerdos de patrocinio en categorías no reservadas por la FIFA.

FUENTE: AP

