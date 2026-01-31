Cancelan evento de cartas Pokémon en controvertido santuario japonés tras protestas de China

Compartir en:









ARCHIVO - Varias personas hacen fila para rezar en la sala principal del santuario de Yasukuni, en honor a los caídos en combate de Japón, en Tokio, el 15 de agosto de 2024. (AP Foto/Hiro Komae, archivo) AP

El santuario Yasukuni honra a los 2,5 millones de caídos de Japón en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo criminales de guerra condenados. Los países que fueron objeto de la agresión japonesa, especialmente China y las Coreas, ven las visitas al templo como una muestra de falta de arrepentimiento por el pasado bélico de Japón.

El evento provocó una fuerte reacción de la prensa estatal china, cuyos editoriales citaron comentarios enojados que eran tendencia en las redes sociales. En China, las redes sociales están muy controladas y el gobierno tiene mucho que ver en qué temas se hacen virales.

“Las marcas que ignoran la historia y hieren los sentimientos del pueblo chino acabarán siendo abandonadas por el mercado", afirmó el Diario del Pueblo, el portavoz oficial del Partido Comunista, en su perfil en Weibo. "Las empresas relevantes deben asumir su responsabilidad social y no restar importancia al peso de la historia en nombre del entretenimiento”.

Pokémon Company, una filial del fabricante japonés de videojuegos Nintendo, emitió una disculpa tanto en japonés como en chino y afirmó que el evento había sido organizado de manera privada por un jugador certificado de cartas Pokémon, pero que la información se compartió en la web de la empresa.

“Era un evento que no debería haberse celebrado en primer lugar", indicó la empresa, que añadió que compartió el anuncio “por error debido a nuestra falta de comprensión”. La cita se canceló y se eliminó la información al respecto de la web, agregó.

Citando su lema, “Conectar a través de Pokémon”, la compañía se comprometió a ser considerada con todo el mundo.

Japón se enfrenta a una escalada de las tensiones con China luego de los comentarios de su primera ministra, Sanae Takaichi, que en noviembre sugirió que Tokio podría intervenir si China emprende acciones militares contra Taiwán, una isla autónoma que Beijing reclama como suya. China ha respondido con represalias económicas y diplomáticas. Takaichi solía visitar regularmente Yasukuni, aunque no ha vuelto a rezar al santuario desde que asumió el cargo en octubre. ___ El periodista de The Associated Press Huizhong Wu en Bangkok contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP