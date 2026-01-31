americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cancelan evento de cartas Pokémon en controvertido santuario japonés tras protestas de China

TOKIO (AP) — Un evento del juego de cartas de Pokémon previsto para el sábado en un polémico santuario dedicado a los caídos en combate en Japón fue cancelado y Pokémon Company se disculpó por publicar un anuncio de la convocatoria en su web tras la reacción negativa de China, a medida que se intensifican las tensiones entre los dos países.

ARCHIVO - Varias personas hacen fila para rezar en la sala principal del santuario de Yasukuni, en honor a los caídos en combate de Japón, en Tokio, el 15 de agosto de 2024. (AP Foto/Hiro Komae, archivo)
ARCHIVO - Varias personas hacen fila para rezar en la sala principal del santuario de Yasukuni, en honor a los caídos en combate de Japón, en Tokio, el 15 de agosto de 2024. (AP Foto/Hiro Komae, archivo) AP

El santuario Yasukuni honra a los 2,5 millones de caídos de Japón en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo criminales de guerra condenados. Los países que fueron objeto de la agresión japonesa, especialmente China y las Coreas, ven las visitas al templo como una muestra de falta de arrepentimiento por el pasado bélico de Japón.

El evento provocó una fuerte reacción de la prensa estatal china, cuyos editoriales citaron comentarios enojados que eran tendencia en las redes sociales. En China, las redes sociales están muy controladas y el gobierno tiene mucho que ver en qué temas se hacen virales.

“Las marcas que ignoran la historia y hieren los sentimientos del pueblo chino acabarán siendo abandonadas por el mercado", afirmó el Diario del Pueblo, el portavoz oficial del Partido Comunista, en su perfil en Weibo. "Las empresas relevantes deben asumir su responsabilidad social y no restar importancia al peso de la historia en nombre del entretenimiento”.

Pokémon Company, una filial del fabricante japonés de videojuegos Nintendo, emitió una disculpa tanto en japonés como en chino y afirmó que el evento había sido organizado de manera privada por un jugador certificado de cartas Pokémon, pero que la información se compartió en la web de la empresa.

“Era un evento que no debería haberse celebrado en primer lugar", indicó la empresa, que añadió que compartió el anuncio “por error debido a nuestra falta de comprensión”. La cita se canceló y se eliminó la información al respecto de la web, agregó.

Citando su lema, “Conectar a través de Pokémon”, la compañía se comprometió a ser considerada con todo el mundo.

Japón se enfrenta a una escalada de las tensiones con China luego de los comentarios de su primera ministra, Sanae Takaichi, que en noviembre sugirió que Tokio podría intervenir si China emprende acciones militares contra Taiwán, una isla autónoma que Beijing reclama como suya. China ha respondido con represalias económicas y diplomáticas.

Takaichi solía visitar regularmente Yasukuni, aunque no ha vuelto a rezar al santuario desde que asumió el cargo en octubre.

___

El periodista de The Associated Press Huizhong Wu en Bangkok contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

Destacados del día

Delcy Rodríguez anuncia amnistía general y ordena el cierre de la cárcel del Helicoide en Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia amnistía general y ordena el cierre de la cárcel del Helicoide en Venezuela

Cuba en ALERTA: Bruno Rodríguez declara emergencia internacional tras nueva orden de Trump

Cuba en ALERTA: Bruno Rodríguez declara "emergencia internacional" tras nueva orden de Trump

Juez frena liberación de cubano que ataco a agentes de ICE en Texas con su auto

Juez frena liberación de cubano que ataco a agentes de ICE en Texas con su auto

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter