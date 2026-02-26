americateve

Cancelan Copa del Mundo de clavados en México tras ola de violencia en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Copa del Mundo de clavados que se iba a disputar en México la próxima semana fue cancelada el jueves por cuestiones de seguridad.

Un agente de la Guardia Nacional patrulla una autopista cerca de Aguililla, México, el martes 24 de febrero de 2026, después que el ejército de México mató al líder del Cártel Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes. (AP Foto/Armando Solís)
La competencia iba a realizarse del 5 al 8 de marzo en Zapopan, cerca de Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde desde el domingo se ha registrado un repunte de la violencia tras la captura y muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera.

Una evaluación exhaustiva de riesgos de la situación incluyó la consideración de restricciones de viaje y las recomendaciones emitidas por varios gobiernos internacionales respecto a viajar a México en este momento”, informó el ente rector World Aquatics en un comunicado.

“La seguridad y la participación de todos los atletas siguen siendo una prioridad fundamental para World Aquatics”, agregó.

Dirigentes deportivos mexicanos aún no se han pronunciado sobre la cancelación.

Integrantes del Cartel han incendiado autos y bloqueado carreteras en casi una docena de estados mexicanos, y, según las autoridades, al menos 70 personas han muerto. El CJNG es considerado el cartel más poderoso y violento de México y tiene su centro en el estado de Jalisco.

Aunque la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha dicho que la situación está volviendo a la normalidad, en Guadalajara aún había temor entre sus ciudadanos.

Cuatro partidos de fútbol de alto nivel fueron pospuestos el domingo pasado, incluido uno en la ciudad central de Querétaro, donde México derrotó a Islandia 4-0 el miércoles en un amistoso. El Atlas de Guadalajara, equipo de la primera división, realizó entrenamientos por Zoom.

El miércoles, cuatro jugadoras de sóftbol de las Jalisco Charros de Guadalajara, de la Liga Profesional Femenina, pidieron ser liberadas del equipo por “motivos personales”. Se trata de la estadounidense Nicola Simpson, las canadienses Natalie Wildman y Janet Lung, y la neerlandesa Eva Voortman.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

