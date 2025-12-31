Canasta de Banchero en los últimos segundos da victoria 112-110 al Magic sobre Pacers

Compartir en:









Tony Bradley, pívot de los Pacers de Indiana, intenta bloquear un tiro de Tristan da Silva (23), alero del Magic de Orlando, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Indianápolis, hoy miércoles 31 de diciembre de 2025. (AP Photo/Doug McSchooler) AP

Mientras el reloj se agotaba en el tiempo reglamentario, Banchero superó a Aaron Nesmith y encestó un tiro de 11 pies para la canasta final en un juego que incluyó 12 empates y 11 cambios de liderazgo. El ala-pívot terminó con 12 de 21 en tiros de campo y cinco de siete en la línea de tiros libres.

Nesmith falló un potencial triple decisivo con tres.uno segundos restantes.

Desmond Bane de Orlando anotó 18 puntos, Anthony Black agregó 15 y el ex pívot de los Pacers, Goga Bitadze, sumó 14.

El Magic (19-15), que ha estado sin su máximo anotador Franz Wagner (22.siete puntos por juego) desde el siete de diciembre debido a un esguince de tobillo alto, dio la bienvenida de nuevo al base Jalen Suggs tras una ausencia de siete juegos por un problema de cadera. Suggs anotó 11 puntos y dio tres asistencias.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP