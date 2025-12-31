Canasta de Banchero en los últimos segundos da victoria 112-110 al Magic sobre Pacers

Mientras el reloj se agotaba en el tiempo reglamentario, Banchero superó a Aaron Nesmith y encestó un tiro de 11 pies para la canasta final en un juego que incluyó 12 empates y 11 cambios de liderazgo. El ala-pívot terminó con 12 de 21 en tiros de campo y cinco de siete en la línea de tiros libres.
Nesmith falló un potencial triple decisivo con tres.uno segundos restantes.
Desmond Bane de Orlando anotó 18 puntos, Anthony Black agregó 15 y el ex pívot de los Pacers, Goga Bitadze, sumó 14.
El Magic (19-15), que ha estado sin su máximo anotador Franz Wagner (22.siete puntos por juego) desde el siete de diciembre debido a un esguince de tobillo alto, dio la bienvenida de nuevo al base Jalen Suggs tras una ausencia de siete juegos por un problema de cadera. Suggs anotó 11 puntos y dio tres asistencias.
