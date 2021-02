Canadá designa formalmente a los Proud Boys de EEUU como una entidad terrorista

Miembros del Gobierno han señalado que el movimiento, que podría dar lugar a incautaciones financieras y a permitir que la Policía canadiense considere cualquier delito que cometa como actividad terrorista, ya estaba bajo consideración en Ottawa.

Un alto cargo del Ejecutivo canadiense que ha preferido mantener su anonimato citado por el diario 'The New York Times' ha señalado que, si bien la información obtenida después del ataque "fue un factor contribuyente, ciertamente no fue la fuerza impulsora".

Desde el suceso en el Capitolio, en el que los Proud Boys jugaron un rol predominante, el líder del partido de oposición canadiense Nuevo Partido Democrático, Jagmeet Singh, ha presionado al primer ministro, Justin Trudeau, para que diera el paso.

En la lista de grupos terroristas de Canadá también figuran, entre otros, grupos de extrema derecha o neonazis como el Movimiento Imperialista Ruso, Estado Islámico o Al Qaeda. Los Proud Boys --Chicos orgullosos en español-- son una organización neofascista y supremacista blanca formada únicamente por hombres.

El asalto al Capitolio, que dejó cinco muertos, tuvo lugar el día que el Congreso de Estados Unidos celebraba una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, celebradas el 3 de noviembre. El expresidente Trump rechazó repetidamente el resultado electoral, afirmando que se había producido un "fraude", aunque sin proporcionar pruebas al respecto.