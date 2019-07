Canadá anuncia reinicio de algunos trámites en su embajada en La Habana

De acuerdo con el servicio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía canadiense, esta semana retomarán los trámites de registro de huellas dactilares, la entrega de fotos y de pasaportes que luego podrán recoger visados los residentes cubanos.

Si bien estas medidas no suponen el restablecimiento de los servicios diplomáticos, redundarán en un proceso "más rápido, fácil y barato" para los solicitantes, aseguró el Gobierno de Canadá a CBC News.

A inicios de mayo de este año, Ottawa suspendió la mayoría de los servicios en su legación diplomática, luego de hacer una drástica reducción de personal en enero. Canadá tomó esa decisión después de que un nuevo empleado sufriera lesiones cerebrales muy similares a las que afectaron a decenas de diplomáticos estadounidenses y canadienses en la Isla, calificados por la Administración de Donald Trump como "ataques acústicos".

Embajada de Canada en Cuba

En los meses subsiguientes, el ministro de Migración canadiense, Ahmed Hussen, dijo que su oficina estaba buscando una solución para los problemas de su Embajada en Cuba.

"Esta decisión no fue tomada a la ligera", expresó ese ministerio en una declaración hecha pública en junio, donde agregó que sus funcionarios necesitaban ser protegidos.

El régimen de la isla, en la figura de su embajadora en Ottawa, Josefina Vidal, reconoció que la decisión de las autoridades canadienses de reducir al mínimo su personal diplomático y dejar de otorgar visados a ciudadanos cubanos tiene "consecuencias en las relaciones".

"Lo que no podemos entender es que se tome una decisión de esta magnitud, con sus consecuencias en las relaciones, sin evidencias. ¿Cuál es la causa de las enfermedades que los diplomáticos canadienses han informado? No hay evidencia de que Cuba no sea un país seguro", dijo Vidal en junio pasado a Radio Canadá.

En mayo, durante la visita de Chrystia Freeland, ministra de Exteriores de Canadá, a la isla caribeña, su homólogo Bruno Rodríguez expresó su "preocupación" por los efectos negativos de la "infundada decisión canadiense de suspender los servicios de otorgamiento de visas a los ciudadanos cubanos", que se produjo "sin la menor evidencia de riesgos para la seguridad de estos", según citó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

FUENTE: Publicado en Diario de Cuba