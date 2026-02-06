americateve

Canadá y Francia abrirán consulados en Groenlandia tras las tensiones con EEUU

NUUK, Groenlandia (AP) — Canadá y Francia tenían previsto abrir el viernes consulados diplomáticos en la capital de Groenlandia, en una muestra de apoyo a Dinamarca, aliado en la OTAN, y a la isla ártica tras los esfuerzos de Estados Unidos por conseguir el control del territorio semiautónomo danés.

Vista de viviendas en la costa de Nuuk, Groenlandia, el 25 de enero de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)
La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, viajaba a Nuuk para inaugurar el consulado que, según las autoridades, podría ayudar a impulsar la cooperación en temas como el cambio climático y los derechos de los inuit. Anand estaba acompañada por la gobernadora general indígena del país, Mary Simon.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores francés señaló que Jean-Noël Poirier asumiría como cónsul general, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en establecer una oficima diplomática en Groenlandia.

Poirier tendrá “la tarea de trabajar para fortalecer los proyectos de cooperación existentes con Groenlandia en los campos cultural, científico y económico, al tiempo que refuerza los lazos políticos con las autoridades locales”, explicó el ministerio.

Canadá se comprometió a abrir un consulado en Groenlandia en 2024, antes de que Trump hablara recientemente de lograr el control de la isla, y la inauguración formal se retrasó desde noviembre debido al mal tiempo.

Anand se reunió con su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen, en Dinamarca el jueves y dijo en un mensaje en redes sociales que “como naciones árticas, Canadá y el Reino de Dinamarca están trabajando juntos para fortalecer la estabilidad, la seguridad y la cooperación en toda la región”.

Francia sostiene que la decisión de abrir el consulado se tomó cuando el presidente, Emmanuel Macron, visitó el territorio en junio.

Trump anunció en enero que impondría nuevos aranceles a Dinamarca y a otros siete países europeos que se opusieron a sus llamados para asumir el control de la isla, pero retiró sus amenazas de forma abrupta luego de anunciar un “marco” para un acuerdo sobre el acceso Groenlandia, rica en minerales, con la ayuda del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Por el momento se conocen pocos detalles de ese acuerdo.

La semana pasada se iniciaron las conversaciones técnicas entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia para elaborar un acuerdo de seguridad ártica. Los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia habían acordado crear un grupo de trabajo durante una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, antes de la amenaza arancelaria de Trump.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Congresista Carlos Giménez exige a Delta y American Airlines suspender vuelos a Cuba por riesgo a seguridad y apoyo al régimen

Comparecencia "EN VIVO" de la dictadura cubana no fue en directo: un reloj expone la manipulación del régimen

Cuba prepara un plan de "desabastecimiento agudo de combustible" tras bloqueo TOTAL del Petróleo

