Canadá y EEUU iniciarán conversaciones formales para revisar acuerdo de libre comercio en enero

TORONTO (AP) — Canadá y Estados Unidos iniciarán discusiones formales para revisar su acuerdo de libre comercio a mediados de enero, anunció la oficina del primer ministro canadiense, Mark Carney.

La oficina de Carney afirmó en un comunicado el jueves por la noche que el primer ministro confirmó a los líderes provinciales que Dominic LeBlanc, el encargado de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, "se reunirá con sus homólogos estadounidenses a mediados de enero para iniciar discusiones formales".

El tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como T-MEC, debe ser revisado en 2026. El presidente estadounidense Donald Trump negoció el acuerdo en su primer mandato e incluyó una cláusula para posiblemente renegociarlo en 2026.

Carney se reunió con los líderes de las provincias de Canadá el jueves para actualizarlos sobre las conversaciones comerciales con Estados Unidos.

Canadá es uno de los países más dependientes del comercio en el mundo, y más del 75% de las exportaciones de Canadá van a su vecino del sur. Sin embargo, la mayoría de las exportaciones a Estados Unidos están actualmente exentas por el T-MEC.

Trump interrumpió las conversaciones comerciales para reducir los aranceles en ciertos sectores con Carney en octubre después de que el gobierno provincial de Ontario lanzara un anuncio anti-arancel en Estados Unidos. Esto siguió a la acritud, que desde entonces ha disminuido, sobre la insistencia de Trump de que Canadá sea el 51er estado estadounidense.

Carney declaró el jueves por la mañana que Canadá y Estados Unidos estaban cerca de un acuerdo en ese momento sobre el alivio arancelario sectorial en múltiples áreas, incluyendo acero y aluminio. Los aranceles están afectando a ciertos sectores de la economía de Canadá, particularmente aluminio, acero, automotriz y madera.

Carney también expresó que los irritantes comerciales señalados esta semana por el representante comercial estadounidense Jamieson Greer son elementos de una "discusión mucho más amplia" sobre el comercio continental. Greer manifestó que una próxima revisión del acuerdo dependerá de resolver las preocupaciones de Washington sobre las políticas canadienses en productos lácteos, alcohol y servicios digitales.

Carney y los primeros ministros provinciales acordaron reunirse en persona en Ottawa a principios del nuevo año.

Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados de Estados Unidos. Casi 3.600 millones de dólares canadienses (2.700 millones de dólares estadounidenses) en bienes y servicios cruzan la frontera cada día.

Aproximadamente el 60% de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos provienen de Canadá, al igual que el 85% de las importaciones de electricidad de Estados Unidos.

Canadá también es el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio para Estados Unidos y cuenta con 34 minerales y metales críticos que el Pentágono está ansioso por obtener e invertir en ellos por razones de seguridad nacional.

Carney afirmó que el acceso de Estados Unidos a los minerales críticos de Canadá no es una certeza.

"Es una oportunidad potencial para Estados Unidos, pero no es una oportunidad asegurada para Estados Unidos. Es parte de una discusión más amplia en términos de nuestra relación comercial, porque tenemos otros socios alrededor del mundo, en Europa por ejemplo, que están muy interesados en participar", dijo Carney el jueves por la mañana.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

Sandro Castro celebra la nueva tasa del Gobierno y declara victoria sobre El Toque: estallan las redes en Cuba

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Alerta máxima en el Caribe: Cinco aviones de combate de EEUU operan frente a Venezuela y elevan el riesgo de una confrontación

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

