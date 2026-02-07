americateve

Canadá, la histórica potencia mundial del curling, siente la presión en Cortina

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — La desesperación se reflejaba en los rostros de la pareja canadiense de curling Brett Gallant y Jocelyn Peterman el sábado mientras observaban a Bruce Mouat y Jennifer Dodds de Gran Bretaña enviar piedras rojas golpeando sus cuidadosamente colocadas amarillas.

El canadiense Brett Gallant en acción durante la fase de todos contra todos de dobles mixtos de la competencia de curling contra Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia, el sábado 7 de febrero de 2026. (AP Photo/Fatima Shbair)
El canadiense Brett Gallant en acción durante la fase de todos contra todos de dobles mixtos de la competencia de curling contra Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia, el sábado 7 de febrero de 2026. (AP Photo/Fatima Shbair) AP

La derrota de Canadá el sábado por la mañana en el curling de dobles mixtos marcó su segunda en la fase de todos contra todos, tras una derrota el sábado a manos del equipo de Estados Unidos.

Para los aficionados al curling, el enfrentamiento fue un duelo entre el dominio histórico de Canadá y el creciente rigor de los programas de entrenamiento de otros países en este deporte. El resultado cimentó cuánto ha cambiado el campo a lo largo de las últimas olimpiadas.

Devin Heroux, reportero de los Juegos Olímpicos para la Canadian Broadcasting Corporation, quien ha pasado años observando a la pareja canadiense jugar al curling, afirmó después del partido: "Es una representación exacta de dónde está el curling". "Durante mucho tiempo en Canadá, existía la sensación de que el país producía a los mejores lanzadores de piedras del mundo. Ahora se están dando cuenta de que el mundo no solo los ha alcanzado, sino que los ha superado."

Aun así, se espera que ambos equipos se clasifiquen con seguridad para la siguiente ronda, junto con Estados Unidos e Italia. Recién salidos de esta victoria, Gran Bretaña está ahora a un paso de la clasificación. Hay un total de diez equipos jugando dobles mixtos en los Juegos de Milán Cortina 2026.

Los oponentes de Canadá el sábado, Mouat y Dodds de Gran Bretaña, son mejores amigos que han perfeccionado su habilidad a lo largo de años jugando juntos en la Academia Nacional de Curling de Escocia, fundada en 2017. Son uno de varios equipos que han surgido en las recientes olimpiadas como formidables oponentes para los canadienses.

Los Juegos de Pyeongyang en 2018 fueron la primera vez que ninguno de los equipos de cuatro personas de Canadá ganó una medalla. Luego, en Beijing, Canadá ganó solo una medalla de bronce en todas las disciplinas.

Después del juego, todos los atletas mencionaron que las condiciones del hielo en el centro de curling de Cortina habían cambiado enormemente desde el día anterior, obligándolos a ajustar su juego.

Hasta ahora en Cortina, los cambios en el hielo han demostrado ser tan significativos que "poder aceptar y adaptarse a las condiciones cambiantes será lo que permita a uno de estos equipos ganar el oro", dijo Heroux.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

