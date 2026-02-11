Canadá, conmocionado tras uno de los peores tiroteos masivos del país

La Real Policía Montada de Canadá dijo que más de 25 personas resultaron heridas, incluidas dos que fueron trasladadas por aire a un hospital con heridas que ponían en peligro sus vidas, tras el tiroteo en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge.

La localidad de Tumbler Ridge, en las Montañas Rocosas de Canadá, está a más de 1.000 kilómetros (600 millas) al noreste de Vancouver, cerca de la frontera provincial con Alberta. La web del gobierno provincial indica que la secundaria Tumbler Ridge tiene 175 alumnos que cursan desde 7mo a 12vo grado.

Visiblemente conmovido, el primer ministro Mark Carney, afirmó al llegar al Parlamento: “Padres, abuelos, hermanas, hermanos en Tumbler Ridge se despertarán sin alguien a quien aman. La nación llora con ustedes y Canadá está a su lado”.

Carney señaló que las banderas en los edificios gubernamentales de todo el país ondearán a media asta durante siete días, y añadió: “Saldremos adelante”.

Los tiroteos en escuelas son inusuales en Canadá, que tiene estrictas leyes de control de armas. Respondiendo a matanzas anteriores, el país ha reforzado las restricciones, incluyendo una prohibición recientemente ampliada de todas las armas de asalto.

La matanza del martes fue la peor en Canadá desde 2020, cuando un hombre armado en Nueva Escocia mató a 13 personas y provocó incendios que dejaron otros nueve fallecidos.

La oficina de Carney informó que el primer ministro suspendería un viaje previsto a Halifax, en Nueva Escocia, y a Múnich, Alemania. Tenía previsto anunciar una estrategia industrial de defensa en Halifax el miércoles antes de dirigirse a Europa para la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, dijo a los periodistas que la policía llegó a la escuela en dos minutos.

Un video mostró a estudiantes saliendo con las manos en alto mientras vehículos policiales rodeaban el edificio y un helicóptero sobrevolaba en círculos.

La policía encontró seis personas muertas, informó el superintendente de la Real Policía Montada de Canadá, Ken Floyd. Una séptima persona murió mientras era trasladada a un hospital, y otras dos fueron halladas muertas en una residencia que las autoridades creen que estaba vinculada al ataque. Al parecer, una sospechosa murió por una “lesión autoinfligida”.

Floyd explicó a los periodistas que los investigadores habían identificado a una sospechosa, pero que no divulgarían su nombre, y que el motivo del ataque seguía sin estar claro. Añadió que la policía investiga la relación entre la agresora y las víctimas.

El alcalde de Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, dijo que fue “devastador” enterarse de cuántas personas habían muerto en la comunidad de 2.700 habitantes, a la que describió como una “gran familia”.

“Me derrumbé”, manifestó Krakowka. “He vivido aquí 18 años. Probablemente conozco a cada una de las víctimas”.

El pastor George Rowe, de la Iglesia Bautista de la Comunidad de Tumbler Ridge, acudió al centro recreativo donde las familias de las víctimas esperaban más información.

“No era una imagen agradable. Las familias siguen esperando saber si es su hijo el que ha fallecido y, debido al protocolo y a los procedimientos, el equipo de investigación es muy cauto a la hora de revelar nombres”, explicó. “Lo más difícil esta noche fue tener que marcharme y que las familias siguen esperando. Es muy difícil. Otros pastores y consejeros están allí para que no estén solos”.

Rowe dio clases en la escuela secundaria en su día y sus tres hijos se graduaron allí.

“Caminar por los pasillos de esa escuela nunca volverá a ser lo mismo”, aseveró.

El distrito escolar informó que el colegio permanecerían cerrado el resto de la semana.

Eby, el primer ministro de la provincia, dijo a la prensa que había hablado con Carney después de lo que calificó como una “tragedia inimaginable”.

“Sé que esto nos está haciendo abrazar a nuestros hijos un poco más fuerte esta noche”, señaló. “Pido a la gente de Columbia Británica que cuide a la gente de Tumbler Ridge esta noche”.

Gillies informó desde Toronto.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP