Campeones de la Copa Africana de Naciones

1957 Egipto

1959 República Árabe Unida

1962 Etiopía

1963 Ghana

1965 Ghana

1968 RD Congo

1970 Sudán

1972 Congo

1974 Zaire

1976 Marruecos

1978 Ghana

1980 Nigeria

1982 Ghana

1984 Camerún

1986 Egipto

1988 Camerún

1990 Argelia

1992 Costa de Marfil

1994 Nigeria

1996 Sudáfrica

1998 Egipto

2000 Camerún

2002 Camerún

2004 Túnez

2006 Egipto

2008 Egipto

2010 Egipto

2012 Zambia

2013 Nigeria

2015 Costa de Marfil

2017 Camerún

2019 Argelia

2022 Senegal

2024 Costa de Marfil

2026 Senegal

FUENTE: AP

