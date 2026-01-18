Campeones de la Copa Africana de Naciones

1959 República Árabe Unida
1957 Egipto
1962 Etiopía
1963 Ghana
1965 Ghana
1968 RD Congo
1970 Sudán
1972 Congo
1974 Zaire
1976 Marruecos
1978 Ghana
1980 Nigeria
1982 Ghana
1984 Camerún
1986 Egipto
1988 Camerún
1990 Argelia
1992 Costa de Marfil
1994 Nigeria
1996 Sudáfrica
1998 Egipto
2000 Camerún
2002 Camerún
2004 Túnez
2006 Egipto
2008 Egipto
2010 Egipto
2012 Zambia
2013 Nigeria
2015 Costa de Marfil
2017 Camerún
2019 Argelia
2022 Senegal
2024 Costa de Marfil
2026 Senegal
FUENTE: AP
