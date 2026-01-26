americateve

Campeón suizo Basilea despide al técnico Magnin antes de crucial duelo de Liga Europa

BASILEA, Suiza (AP) — El campeón suizo Basilea despidió el lunes al técnico Ludovic Magnin, tres días antes de un partido decisivo en la ronda final de la Liga Europa.

Xherdan Shaqiri (centro) del Basilea pugna el balón con Joane Gadou (derecha) de Salzburgo durante el partido de la Liga Europa, el jueves 22 de enero de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Magnin fue destituido al día siguiente de una victoria 4-3 contra su clásico rival Zúrich en la que su figura Xherdan Shaqiri completó una tripleta en el tiempo de descuento.

La derrota 3-1 de visita a Salzburgo el jueves pasado en la Liga Europa precepitó el despido del ex lateral izquierdo suizo tras una etapa de apenas siete meses.

Basilea señaló en un comunicado que el rendimiento del equipo se había estancado y que el esperado cambio de rumbo tras el receso de invierno no se había producido. No se nombró a un entrenador interino.

Magnin dejó a Basilea en el cuarto lugar de la liga suiza, a 10 puntos del inesperado líder Thun.

Basilea es 27º en la clasificación de la Liga Europa de 36 equipos antes de recibir al invicto Viktoria Plzeň el jueves. Basilea necesita ganar con la ayuda de otros resultados para acceder a los playoffs.

