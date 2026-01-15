americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Campeón olímpico francés de natación Yannick Agnel será juzgado por violación y agresión sexual

PARÍS (AP) — Yannick Agnel, el campeón olímpico de natación francés, será juzgado por cargos de violación y agresión sexual hacia la hija de 13 años de su exentrenador, informó el jueves la oficina del fiscal general en Colmar.

ARCHIVO - Foto del 22 de noviembre del 2012, el nadadora francés Yannick Agnel en el podio tras ganar los 400 metros libres en el Campeonato Europeo de curso corto. (AP Foto/Christophe Ena, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 22 de noviembre del 2012, el nadadora francés Yannick Agnel en el podio tras ganar los 400 metros libres en el Campeonato Europeo de curso corto. (AP Foto/Christophe Ena, Archivo) AP

La oficina del fiscal general confirmó que el tribunal de apelaciones de Colmar ordenó que Agnel, de 33 años, tendrá que enfrentar un juicio ya que era adulto en el momento de los supuestos actos. Tiene 10 días para apelar la decisión ante el tribunal superior de Francia, el Tribunal de Casación.

Agnel fue arrestado por primera vez en diciembre de 2021 y en ese momento admitió haber sostenido una relación con una menor de edad, pero negó la coerción.

Su representante legal no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La niña tenía 13 años y Agnel 24 en 2016, en el momento de los supuestos actos que sucedieron en distinas ciudades y países, incluyendo la ciudad de Mulhouse en el este de Francia, donde el nadador entrenaba, así como en Río de Janeiro durante los Juegos Olímpicos, España y Tailandia, según funcionarios judiciales franceses.

Agnel ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en los 200 metros estilo libre y en el relevo 4x100 metros estilo libre, y se retiró en 2016.

En 2021, Francia aprobó una ley que caracteriza el sexo con un menor de 15 años como violación y castigable con hasta 20 años de cárcel, similar al código penal al de muchas otras naciones occidentales.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

Destacados del día

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter