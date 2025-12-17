Campeón del Mundial recibirá premio récord de 50 millones, menos de la mitad del Mundial de Clubes

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante la presentación del calendario de partidos para el Mundial 2026 en Washington, el sábado 6 de diciembre de 2025. (AP Foto/Chris Carlson) AP

El monto aumento con respecto a los 42 millones en 2022 y los 38 millones en 2018. Sin embargo, sigue siendo menos de la mitad de lo que se ofreció en el mucho menos publicitado Mundial de Clubes a principios de este año.

El ente rector del fútbol mundial dijo que el fondo total de premios para el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, será de 655 millones de dólares, un aumento del 50% en comparación con la edición anterior en Qatar.

En comparación, el Mundial de Clubes, que se expandió de manera controvertida de siete equipos a 32 y se insertó en el calendario internacional, tuvo un fondo total de premios de 1.000 millones. El premio máximo para el equipo campeón llegó a los 125 millones para un torneo que enfrentó una fuerte resistencia de jugadores y ligas y atrajo escasas multitudes para algunos partidos.

Chelsea se consagró campeón en el Mundial de Clubes, también realizado en Estados Unidos.

La FIFA tiene un modelo de distribución diferente para los dos torneos, con la disparidad en el dinero de los premios reflejando factores como los clubes que manejan costos mucho más altos en concepto de salarios que los equipos nacionales.

Más allá del dinero de los premios, se destinan fondos adicionales al desarrollo del fútbol a nivel mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que la Copa Mundial sería "innovadora en términos de su contribución financiera a la comunidad global del fútbol".

La FIFA aprobó el dinero de los premios para cada ronda del Mundial en una reunión de su consejo en Doha.

El subcampeón recibirá 33 millones, con 29 millones y 27 millones para los equipos que ocupen el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

El premio más bajo será de 9 millones y las 48 naciones participantes recibirán 1,5 millones para cubrir lo que FIFA describe como "costos de preparación".

La FIFA dijo que, en total, se distribuirán 727 millones a las federaciones de fútbol participantes.

No se sabe cómo cada nación distribuirá el dinero, pero en el último Mundial el diario deportivo francés L'Equipe informó que los jugadores de Francia recibirían un bono de 586.000 dólares por parte de su federación si ganaban el trofeo. Francia fue finalmente vencida por Argentina en la final.

