Campaña Biden dispuesta a enfrentar a Trump en la Corte

O’Malley Dillon dijo que la campaña de Biden tiene “equipos de abogados a la espera para resistir esos esfuerzos”. Y añadió que “prevalecerán”.

The Associated Press no ha declarado un ganador en la elección presidencial. Restan cientos de miles de votos por contar y el desenlace depende de un puñado de estados fuertemente disputados de los que aún no hay resultados.